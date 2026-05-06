Αραγτσί στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Ουάνγκ Γι εν μέσω κρίσης στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Κίνα Αμπάς Αραγτσί

Η επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ πραγματοποιείται λίγο πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι Τραμπ στην Κίνα

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αφίχθη στο Πεκίνο, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, με φόντο τη συνεχιζόμενη κρίση στον Κόλπο, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Το ταξίδι του Iρανού υπουργού καταγράφεται καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα η επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει να κάνει σε μια εβδομάδα και κάτι ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ--την Πέμπτη 14η και την Παρασκευή 15η Μαΐου--στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού.

