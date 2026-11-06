Ο Μητσοτάκης κλείνει συστηματικά μέτωπα: Το πακέτο για τους Δήμους μετά τις «γαλάζιες» αιχμές

Μετά την Καλαμάτα σειρά παίρνουν την Κυριακή οι Σέρρες και το πρόγραμμα έχει συνέχεια, καθώς η επιχείρηση συσπείρωσης δυνάμεων θα εξελίσσεται παράλληλα με το κυβερνητικό έργο