Ο Μητσοτάκης κλείνει συστηματικά μέτωπα: Το πακέτο για τους Δήμους μετά τις «γαλάζιες» αιχμές
Ο Μητσοτάκης κλείνει συστηματικά μέτωπα: Το πακέτο για τους Δήμους μετά τις «γαλάζιες» αιχμές
Μετά την Καλαμάτα σειρά παίρνουν την Κυριακή οι Σέρρες και το πρόγραμμα έχει συνέχεια, καθώς η επιχείρηση συσπείρωσης δυνάμεων θα εξελίσσεται παράλληλα με το κυβερνητικό έργο
Στη μάχη της συσπείρωσης δυνάμεων της ΝΔ ανά την επικράτεια έχει αποδυθεί με όλες του τις δυνάμεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κάνει περιοδείες με εξαιρετικά πυκνό πρόγραμμα, αλλά παράλληλα επιχειρεί να κλείσει και μέτωπα που έχουν ανοίξει όλο το προηγούμενο διάστημα και επιτείνονται από τις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό έκανε χθες στην Καλαμάτα, όπου από το πρωί ως το απόγευμα «σάρωσε» τον νομό, ενώ σειρά παίρνουν την Κυριακή οι Σέρρες και το πρόγραμμα έχει συνέχεια, καθώς η επιχείρηση συσπείρωσης δυνάμεων θα εξελίσσεται παράλληλα με το κυβερνητικό έργο.
Η χθεσινή εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη στην Καλαμάτα δεν ήταν όμως κενή περιεχομένου, ούτε ο πρωθυπουργός περιορίστηκε σε ρόλο παρατηρητή νέων έργων που εγκαινιάζονται ή προχωρούν και κάνουν διαφορά για τις τοπικές κοινωνίες. Αντιλαμβανόμενος τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και καταγράφοντας ακόμα και «γαλάζιους» αυτοδιοικητικούς να διαμαρτύρονται για έλλειψη πόρων που προφανώς επιτείνεται από τις διεθνείς πιέσεις ελέω του πολέμου, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με ένα πακέτο άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ σε άμεσες χρηματοδοτήσεις, αλλά και προαναγγελία συνεννόησης με τη ΔΕΗ τόσο για ρύθμιση οφειλών, όσο και για τη διαμόρφωση ενός ειδικού τιμολογίου για την αυτοδιοίκηση.
Από το βήμα της ΚΕΔΕ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την άμεση πίστωση 300 εκατομμυρίων από τον Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) στους δήμους προκειμένου να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους, αλλά και την άμεση ενίσχυση με 240 εκατομμύρια ευρώ εντός Νοεμβρίου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας. Κοινώς, η χρηματοδοτική ένεση στους δήμους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ενώ παράλληλα θα διπλασιαστεί η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, ενώ προοδευτικά θα ενισχυθεί το πρόγραμμα εσωτερικής οδοποιίας με ακόμη 200 εκατομμύρια που θα προέλθουν από κάποιο ειδικό τέλος στα καύσιμα-αφού προηγηθεί η ομαλοποίηση των διεθνών τιμών.
Παράλληλα, για την ενίσχυση των πόρων των Δήμων η κυβέρνηση αυξάνει από 0,75% σε 1% το τέλος παρεπιδημούντων που αποδίδεται από επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού απευθείας στους ΟΤΑ. Η κυβέρνηση παράλληλα έχει έρθει σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ για να υπάρξει και πρόσθετη ρύθμιση οφειλών έως του ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν της προαναγγελίας για ειδικό τιμολόγιο που θα αφορά τους δήμους.
Η ΝΔ άλλωστε διαθέτει αξιοσημείωτο «πέρασμα» στους Δήμους και οι δήμαρχοι λειτουργούν πολλές φορές ως «πολλαπλασιαστές» του κυβερνητικού μηνύματος, συνεπώς για το Μέγαρο Μαξίμου ήταν κρίσιμο πηγαίνοντας προς τις κάλπες να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο με την ΚΕΔΕ, πολλώ δε κινητοποίησεις, όπως υπαινίχθηκε στην ομιλία του ο κ. Κυρίζογλου που έχει να διαχειριστεί και αρκετούς «πασοκογενείς» δημάρχους στην Ένωση προεξάρχοντος του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αλλά και την επανεμφάνιση Τσίπρα δια του υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής και νυν τομεάρχη Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ Γιώργου Ιωακειμίδη.
Η χθεσινή εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη στην Καλαμάτα δεν ήταν όμως κενή περιεχομένου, ούτε ο πρωθυπουργός περιορίστηκε σε ρόλο παρατηρητή νέων έργων που εγκαινιάζονται ή προχωρούν και κάνουν διαφορά για τις τοπικές κοινωνίες. Αντιλαμβανόμενος τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και καταγράφοντας ακόμα και «γαλάζιους» αυτοδιοικητικούς να διαμαρτύρονται για έλλειψη πόρων που προφανώς επιτείνεται από τις διεθνείς πιέσεις ελέω του πολέμου, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με ένα πακέτο άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ σε άμεσες χρηματοδοτήσεις, αλλά και προαναγγελία συνεννόησης με τη ΔΕΗ τόσο για ρύθμιση οφειλών, όσο και για τη διαμόρφωση ενός ειδικού τιμολογίου για την αυτοδιοίκηση.
Από το βήμα της ΚΕΔΕ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την άμεση πίστωση 300 εκατομμυρίων από τον Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) στους δήμους προκειμένου να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους, αλλά και την άμεση ενίσχυση με 240 εκατομμύρια ευρώ εντός Νοεμβρίου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας. Κοινώς, η χρηματοδοτική ένεση στους δήμους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ενώ παράλληλα θα διπλασιαστεί η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, ενώ προοδευτικά θα ενισχυθεί το πρόγραμμα εσωτερικής οδοποιίας με ακόμη 200 εκατομμύρια που θα προέλθουν από κάποιο ειδικό τέλος στα καύσιμα-αφού προηγηθεί η ομαλοποίηση των διεθνών τιμών.
Παράλληλα, για την ενίσχυση των πόρων των Δήμων η κυβέρνηση αυξάνει από 0,75% σε 1% το τέλος παρεπιδημούντων που αποδίδεται από επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού απευθείας στους ΟΤΑ. Η κυβέρνηση παράλληλα έχει έρθει σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ για να υπάρξει και πρόσθετη ρύθμιση οφειλών έως του ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν της προαναγγελίας για ειδικό τιμολόγιο που θα αφορά τους δήμους.
Η προειδοποίηση για ασφυξίαΤης ομιλίας του πρωθυπουργού είχε προηγηθεί η ηχηρή προειδοποίηση του «γαλάζιου» προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου για την επερχόμενη οικονομική ασφυξία των Δήμων λόγω της de facto απίσχνασης της κρατικής επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέδειξε το χρηματοδοτικό κενό ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων, μισθοδοσίας και λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών έχει περιορίσει σημαντικά την πραγματική αξία της κρατικής χρηματοδότησης. Μεσολάβησαν οι επισημάνσεις του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ο οποίος είχε προαναγγείλει την έκτακτη χρηματοδότηση, υπεραμυνόμενος της κυβερνητικής πολιτικής ενίσχυσης των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Η ΝΔ άλλωστε διαθέτει αξιοσημείωτο «πέρασμα» στους Δήμους και οι δήμαρχοι λειτουργούν πολλές φορές ως «πολλαπλασιαστές» του κυβερνητικού μηνύματος, συνεπώς για το Μέγαρο Μαξίμου ήταν κρίσιμο πηγαίνοντας προς τις κάλπες να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο με την ΚΕΔΕ, πολλώ δε κινητοποίησεις, όπως υπαινίχθηκε στην ομιλία του ο κ. Κυρίζογλου που έχει να διαχειριστεί και αρκετούς «πασοκογενείς» δημάρχους στην Ένωση προεξάρχοντος του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αλλά και την επανεμφάνιση Τσίπρα δια του υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής και νυν τομεάρχη Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ Γιώργου Ιωακειμίδη.
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