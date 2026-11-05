Δένδιας για την 117 Πτέρυγα Μάχης: Στις αρχές του 2027 η υπογραφή της σύμβασης για τις υποδομές των F-35
Δένδιας για την 117 Πτέρυγα Μάχης: Στις αρχές του 2027 η υπογραφή της σύμβασης για τις υποδομές των F-35
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές το χρονοδιάγραμμα - Διαβαθμισμένα το χρονοδιάγραμμα και τα στοιχεία στελέχωσης, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Στις αρχές του 2027 προβλέπεται η υπογραφή της σύμβασης για τις υποδομές της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα, όπου θα εγκατασταθούν τα F-35, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναφέρει ο κ. Δένδιας «καθορίζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αμερικανικές αρχές». Μέχρι στιγμής, προσθέτει, έχει υπάρξει «θετική ανταπόκριση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έλαβαν γνώση των βασικών τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων του έργου».
Ο ανάδοχος θα επιλέγει να αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή του συνόλου των υποδομών που απαιτούνται. Όμως, διευκρινίζει ο κ. Δένδιας, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους ορόσημα του προγράμματος «δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν, λόγω διαβάθμισης του προγράμματος.
Στην ερώτησή του, που είχε καταθέσει στις 21 Ιουλίου, ο κ. Κατρίνης είχε ζητήσει χρονοδιάγραμμα, στοιχεία για τους κινδύνους, ανταποδοτικά έργα και σχέδιο στέγασης και στελέχωσης.
Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Δένδια, δεν έχουν «επί του παρόντος» διαπιστωθεί τεχνικοί, διοικητικοί ή χρηματοδοτικοί κίνδυνοι που θα επηρεάσουν την ολοκλήρωση των έργων.
Για τις ανάγκες της Πτέρυγας Μάχης, το υπουργείο διαθέτει 160 οικήματα για άγαμους και 48 έγγαμους στρατιωτικούς. Στην παρούσα φάση έχουν εξυπηρετηθεί το σύνολο των στελεχών που επιθυμούν στέγαση. Κενά παραμένουν 17 οικήματα. Επίσης, ο προγραμματισμός για νέες κατοικίες και για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών βρίσκεται «σε εξέλιξη».
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναφέρει ο κ. Δένδιας «καθορίζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αμερικανικές αρχές». Μέχρι στιγμής, προσθέτει, έχει υπάρξει «θετική ανταπόκριση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έλαβαν γνώση των βασικών τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων του έργου».
Ο ανάδοχος θα επιλέγει να αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή του συνόλου των υποδομών που απαιτούνται. Όμως, διευκρινίζει ο κ. Δένδιας, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους ορόσημα του προγράμματος «δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν, λόγω διαβάθμισης του προγράμματος.
Στην ερώτησή του, που είχε καταθέσει στις 21 Ιουλίου, ο κ. Κατρίνης είχε ζητήσει χρονοδιάγραμμα, στοιχεία για τους κινδύνους, ανταποδοτικά έργα και σχέδιο στέγασης και στελέχωσης.
Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Δένδια, δεν έχουν «επί του παρόντος» διαπιστωθεί τεχνικοί, διοικητικοί ή χρηματοδοτικοί κίνδυνοι που θα επηρεάσουν την ολοκλήρωση των έργων.
Για τη χρηματοδότησηΗ κατασκευή των υποδομών είναι δημόσιο έργο που χρηματοδοτείται από εθνικές πιστώσεις. Ο υπουργός διευκρινίζει ότι «δεν προβλέπεται η υλοποίηση ανταποδοτικών έργων». Όμως, η περιοχή εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί, τόσο κατά την περίοδο των έργων, όσο και με την ενεργοποίηση της νέας μοίρας, καθώς αναμένεται «σημαντική αύξηση» της οικονομικής δραστηριότητας.
«Δυναμική διαδικασία η στελέχωση της 117 ΠΜ»Η στελέχωση της 117 ΠΜ χαρακτηρίζεται ως μια «δυναμική διαδικασία» που διαμορφώνεται με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις ανάγκες του προγράμματος. Τα χαρακτηριστικά της, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, είναι διαβαθμισμένα. Ο σχεδιασμός των αρχικών εκπαιδεύσεων στις ΗΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Βάσει αυτού, θα προσδιοριστεί και ο αριθμός των εκπαιδευομένων.
Για τις ανάγκες της Πτέρυγας Μάχης, το υπουργείο διαθέτει 160 οικήματα για άγαμους και 48 έγγαμους στρατιωτικούς. Στην παρούσα φάση έχουν εξυπηρετηθεί το σύνολο των στελεχών που επιθυμούν στέγαση. Κενά παραμένουν 17 οικήματα. Επίσης, ο προγραμματισμός για νέες κατοικίες και για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών βρίσκεται «σε εξέλιξη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα