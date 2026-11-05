Μητσοτάκης από Καλαμάτα: Σε όσους θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω, απαντούμε με το έργο μας

Η Ελλάδα θα εξασφαλίσει περίπου 50 δισ. ευρώ από το επόμενο πακέτο ευρωπαϊκών πόρων, χαίρομαι για την απότομη μείωση των τροχαίων είπε ο πρωθυπουργός από την τελετή για τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας





«Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας πολιτικό χαρακτήρα στην επίσκεψή του σε δύο από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της περιοχής.







«Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της



Η επιλογή του να μιλήσει για πολιτική συνέπεια από τα εργοτάξια δεν ήταν τυχαία. Με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αναδείξει τα έργα που προχωρούν και τις δεσμεύσεις που υλοποιούνται ως απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες.



Η Ελλάδα θα πάρει περίπου 50 δισ. ευρώ από τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Μιλώντας στη συνέχεια στην τελετή εγκαινίων της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη επένδυση επισημαίνοντας ότι υπάρχουν έργα που είναι αθέατα αλλά έχουν ξεχωριστή σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Το έργο αυτό χειρίζεται τη λυματολάσπη και την κάνει compost, ένα προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στον πρωτογενή τομέα»



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«Η μονάδα αυτή θα μας επιτρέψει να ανακουφίσουμε την περιοχή από μια επιβάρυνση που στη καλύτερη περίπτωση μετέφερε τη λυματολάσπη σε έναν ΧΥΤΑ. Μέχρι το 2023 είχαμε 4 τέτοιες μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Ρέθυμνο. Αξιοποιήσαμε 165 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήσαμε 18 τέτοιες μονάδες καλύπτοντας πάνω από το 60% των υπολειπομένων αναγκών και αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς έπιασαν τόπο τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης» σημείωσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «η χώρα τήρησε τα χρονοδιαγράμματα, ήταν συνεπής σε όλες τις προθεσμίες, αξιοποιήσαμε στο σύνολο κάθε ευρώ από τα 36 δισ. σε ένα πλήθος έργων που απλώνονται σε όλη την επικράτεια».



Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «αυτή η εμπειρία θα μας είναι χρήσιμη στη διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών πόρων. Ελπίζουμε η διαπραγμάτευση για την ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να έχει ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο. Η Ελλάδα θα εξασφαλίσει περίπου 50 δισ. ευρώ, μπορεί και περισσότερα. Επειδή η αρχιτεκτονική είναι διαφορετική από τα ΕΣΠΑ οφείλουμε να δούμε την πρόκληση αυτή με τους νέους όρους και η εμπειρία από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι σημαντικός οδηγός για την επόμενη 7ετια»



«Κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος καθώς είχαμε μείνει πίσω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και αυτή δεν είναι η μοναδική σημαντική επένδυση στην Καλαμάτα και οφείλουμε να την προικίσουμε με υποδομές για να τρέξει στο μέλλον με μεγαλύτερη ταχύτητα. Υποχρέωσή μας είναι να επενδύουμε σε όλου του είδους τις υποδομές, τις ψηφιακές, τις κοινωνικές κ.α. Μαζί θα σχεδιάσουμε το μέλλον της Μεσσηνίας. Επενδύουμε στις καλές σχέσεις με την αυτοδιοίκηση και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε» συνέχισε ο πρωθυπουργός.



Από τα μεγάλα εργοτάξια της Μεσσηνίας επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει τη δική του απάντηση στην πολιτική αντιπαράθεση, με αιχμές που παραπέμπουν στη σύγκρουσή με τον Αλέξη Τσίπρα . Με φόντο την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και την κατασκευή του οδικού άξονα προς τη Μεθώνη, ο πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε το «χειροπιαστό έργο» της κυβέρνησης σε όσους, όπως είπε, «θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω», ξεκαθαρίζοντας ότι η δική του προτεραιότητα είναι το μέλλον και η ολοκλήρωση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.«Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας πολιτικό χαρακτήρα στην επίσκεψή του σε δύο από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της περιοχής.Χωρίς να κατονομάσει τον αποδέκτη των αιχμών του, ο πρωθυπουργός επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση από την αντιπαράθεση για το παρελθόν στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία η κόντρα με τον πρώην πρωθυπουργό έχει αναζωπυρωθεί.«Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας ».Η επιλογή του να μιλήσει για πολιτική συνέπεια από τα εργοτάξια δεν ήταν τυχαία. Με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αναδείξει τα έργα που προχωρούν και τις δεσμεύσεις που υλοποιούνται ως απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες.Μιλώντας στη συνέχεια στην τελετή εγκαινίων της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη επένδυση επισημαίνοντας ότι υπάρχουν έργα που είναι αθέατα αλλά έχουν ξεχωριστή σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Το έργο αυτό χειρίζεται τη λυματολάσπη και την κάνει compost, ένα προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στον πρωτογενή τομέα»«Η μονάδα αυτή θα μας επιτρέψει να ανακουφίσουμε την περιοχή από μια επιβάρυνση που στη καλύτερη περίπτωση μετέφερε τη λυματολάσπη σε έναν ΧΥΤΑ. Μέχρι το 2023 είχαμε 4 τέτοιες μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Ρέθυμνο. Αξιοποιήσαμε 165 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήσαμε 18 τέτοιες μονάδες καλύπτοντας πάνω από το 60% των υπολειπομένων αναγκών και αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς έπιασαν τόπο τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης» σημείωσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «η χώρα τήρησε τα χρονοδιαγράμματα, ήταν συνεπής σε όλες τις προθεσμίες, αξιοποιήσαμε στο σύνολο κάθε ευρώ από τα 36 δισ. σε ένα πλήθος έργων που απλώνονται σε όλη την επικράτεια».Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «αυτή η εμπειρία θα μας είναι χρήσιμη στη διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών πόρων. Ελπίζουμε η διαπραγμάτευση για την ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να έχει ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο. Η Ελλάδα θα εξασφαλίσει περίπου 50 δισ. ευρώ, μπορεί και περισσότερα. Επειδή η αρχιτεκτονική είναι διαφορετική από τα ΕΣΠΑ οφείλουμε να δούμε την πρόκληση αυτή με τους νέους όρους και η εμπειρία από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι σημαντικός οδηγός για την επόμενη 7ετια»«Κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος καθώς είχαμε μείνει πίσω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και αυτή δεν είναι η μοναδική σημαντική επένδυση στην Καλαμάτα και οφείλουμε να την προικίσουμε με υποδομές για να τρέξει στο μέλλον με μεγαλύτερη ταχύτητα. Υποχρέωσή μας είναι να επενδύουμε σε όλου του είδους τις υποδομές, τις ψηφιακές, τις κοινωνικές κ.α. Μαζί θα σχεδιάσουμε το μέλλον της Μεσσηνίας. Επενδύουμε στις καλές σχέσεις με την αυτοδιοίκηση και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως «όταν βλέπω τα στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία χαίρομαι γιατί όλοι μαζί βάλαμε ένα εθνικό στοίχημα για λιγότερους νεκρούς, τραυματίες, παραπληγικούς. Έχουμε απότομη μείωση στα τροχαία».



Ο δρόμος των 49 χιλιομέτρων Ένας από τους σταθμούς της περιοδείας του πρωθυπουργού ήταν το εργοτάξιο του νέου οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για τη σύνδεση της Καλαμάτας με τη νοτιοδυτική Μεσσηνία.



Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, με την ολοκλήρωση του δρόμου να αποτελεί μία από τις σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές της περιοχής. Ο νέος άξονας αναμένεται να βελτιώσει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, την οδική ασφάλεια και την πρόσβαση σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.



Αεροδρόμιο με νέα εικόνα Εξίσου σημαντική είναι η παρέμβαση που δρομολογείται στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το σχέδιο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.



Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του αεροδρομίου από το 1991, με νέες και ανακατασκευασμένες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων. Στην καρδιά της επένδυσης βρίσκεται η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, που θα αλλάξει ουσιαστικά τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των επιβατών.



Οι θέσεις check-in θα αυξηθούν από τέσσερις σε δέκα, ενώ προβλέπονται μεγαλύτεροι χώροι ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων, αφίξεων και αναχωρήσεων, καθώς και νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης.



Η επένδυση φιλοδοξεί να ενισχύσει τη δυνατότητα της Καλαμάτας να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες και να στηρίξει την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, με οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και την απασχόληση.