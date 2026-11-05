Μητσοτάκης: Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα - Το σχέδιο για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στη Μεγαλόπολη

«Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ελλειμματική σε μία σειρά από προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι εκεί που βγάζαμε κάποτε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα, ντομάτα, μπορεί και άλλα λαχανικά», ανέφερε.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι εντάξεις στο πρόγραμματου ΕΣΠΑ (Εδαφικό Σχέδιο Μεγαλόπολης), προϋπολογισμού 385,9 εκατ. ανέρχονται στο 92%.Παράλληλα, από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης δρομολογούνται επτά έργα, προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ στους Δήμους Μεγαλόπολης και Τρίπολης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η κατασκευή κολυμβητηρίου στη Μεγαλόπολη, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, οδικά έργα και υποδομές στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα.Επιπρόσθετα, από τον Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ΕΤΕπ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή/CINEA) έχουν εγκριθεί έργα περίπου 64 εκατ. για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων 47,84 εκατ. διατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται ο περιφερειακός δρόμος Τρίπολης 19,84 εκατ., η παράκαμψη Δημητσάνας 7 εκατ., το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού 15 εκατ. και γεωργική σχολή 6 εκατ.«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε μία κυβέρνηση των έργων. Μας αρέσει να μιλάμε με το έργο μας. Κρινόμαστε τελικά με το έργο μας από όλους τους πολίτες», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού:Σεβασμιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, η Μεγαλόπολη, όπως είπε ο Σεβασμιώτατος, επί πολλές δεκαετίες έδωσε ενέργεια στην Ελλάδα και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάρει αυτή την ενέργεια πίσω.Επενδύσεις, δουλειές, πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής, προοπτική για έναν τόπο, ο οποίος καταλαβαίνω απόλυτα γιατί τα τελευταία χρόνια προβληματίστηκε και έβλεπε με αβεβαιότητα το μέλλον του.Γιατί, πράγματι, η διαδικασία της απολιγνιτοποίησης, που αφορά τόσο την περιοχή της Μεγαλόπολης όσο και την ευρύτερη Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, δεν αποτέλεσε μια εύκολη επιλογή. Κατέστη, όμως, απολύτως αναγκαία από την ίδια την αλλαγή στη δομή της αγοράς ενέργειας, καθώς ο λιγνίτης, ειδικά ο μέτριας ποιότητας λιγνίτης, καθίσταται ταυτόχρονα και ρυπογόνος και εξαιρετικά ακριβός.Και πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας, ευρισκόμενη στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής επιλογής, κατάφερε και εξασφάλισε σημαντικότατους ευρωπαϊκούς πόρους και ένα ειδικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο αφορά αποκλειστικά εκείνες τις περιοχές που επηρεάζονται ουσιαστικά από την απολιγνιτοποίηση. Και βέβαια, η Μεγαλόπολη ήταν, είναι και θα είναι στο επίκεντρο των δικών μας προσπαθειών και των δικών μας πρωτοβουλιών.Θέλω να συγχαρώ προσωπικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Νίκο Παπαθανάση, αλλά και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, διότι έχουν αφιερώσει ατελείωτες ώρες στις λιγνιτικές περιοχές προκειμένου να οικοδομήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο θα σας επιτρέψει, κ. Δήμαρχε, να ξαναδείτε το μέλλον με αισιοδοξία.Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, διότι η Μεγαλόπολη δεν ακούει άλλη μια υπόσχεση. Βλέπει συγκεκριμένες υπογραφές.Η κατασκευή του σωφρονιστικού καταστήματος αποτελεί μια πολύ σημαντική επένδυση, η οποία γίνεται εδώ στην Μεγαλόπολη. Όπως ειπώθηκε, θα είναι ένα κατάστημα το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 600 κρατούμενους, με διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας, αλλά πρωτίστως θα είναι μια σύγχρονη, αυτό που αποκαλούμε, «αγροτική φυλακή» για εγκλήματα ήπιας έντασης, με σκοπό την ουσιαστική επανένταξη όσων κρατούνται σε αυτό το σωφρονιστικό κατάστημα.Άρα, η επένδυση αυτή ουσιαστικά, ως προς τη χώρα, απαντά σε ένα χρόνιο πρόβλημα, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, το οποίο το αντιμετωπίζουμε με το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής σωφρονιστικών καταστημάτων των τελευταίων δεκαετιών, αλλά για τη Μεγαλόπολη, για τον τόπο σας, φέρνει πολλές θέσεις εργασίας και κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και, προφανώς, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι τέσσερις εμπλεκόμενοι φορείς θα υπογράψουν σήμερα αυτή την προγραμματική συμφωνία. Θέλω να ξέρετε ότι ο Πάνος Σταμπουλίδης, μπορεί να μην τον ξέρετε ή να μην τον έχετε δει πολλές φορές, αλλά έχει μια τεράστια εμπειρία, ίσως την πιο σημαντική εμπειρία στη χώρα, στο να μπορεί να ωριμάζει γρήγορα και να δρομολογεί διαγωνιστικές διαδικασίες αυτής της περιπλοκότητας.Και βέβαια, οι «Κτιριακές Υποδομές» μας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους σε μια σειρά από έργα τα οποία έχουν αναλάβει, όπου με ταχύτητα και με αφοσίωση στους προσδιορισμένους προϋπολογισμούς, υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα.Άρα, θεωρώ ότι το νερό μπαίνει στο αυλάκι και από τη στιγμή που έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μια διαδικασία η οποία θα εξασφαλίσει γρήγορη μελετητική ωριμότητα, αλλά και έναν φορέα υλοποίησης με μεγάλη εμπειρία, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι σε τρία χρόνια το έργο αυτό μπορεί να είναι έτοιμο.Όμως, δεν σταματούμε μόνο εδώ. Αναφέρθηκε και ο κ. Υπουργός στην ανάγκη να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στην Μεγαλόπολη σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, καινούργια επιχειρηματικά πάρκα.Η βιομηχανία, η οποία έχει στηριχθεί από αυτή την κυβέρνηση και η μεταποίηση, διψά, αναζητεί καινούργιους χώρους στους οποίους να μπορούν να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις.Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός και το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία κατευθύνει τις νέες παραγωγικές επενδύσεις εντός οργανωμένων χώρων υποδοχής.Γι’ αυτό και το βιομηχανικό πάρκο, που είναι η δεύτερη σημαντική ανακοίνωση την οποία κάνουμε σήμερα, θα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι σε συνδυασμό με τα κίνητρα τα οποία δίνουμε για επενδύσεις στη Μεγαλόπολη, θα προσελκύσουν πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.Έχουμε ήδη δει, κ. Περιφερειάρχα, αγαπητέ Κώστα -και θέλω να σε ευχαριστήσω και προσωπικά γιατί επέμεινες πολύ στο να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα-, δείτε τι έχει συμβεί 20 λεπτά, μισή ώρα από εδώ, στην Τρίπολη.Ποιος θα φανταζόταν ότι η Τρίπολη θα μπορούσε σήμερα να γίνει ένα κέντρο υποδοχής επενδύσεων εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, που καλύπτει πια ανάγκες όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Δεν έχουμε κανέναν λόγο, Σεβασμιώτατε, να μην πιστεύουμε ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και εδώ στη Μεγαλόπολη.Και να κάνω μία ξεχωριστή μνεία σε μία επένδυση, την οποία ανέφερε και ο Νίκος και η οποία μας έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα και εκτιμούμε ότι θα πάρει καθεστώς ενίσχυσης μέχρι το τέλος του έτους. Μία μεγάλη επένδυση υδροπονίας, αντίστοιχη με αυτές που μπορεί να έχετε δει, αντίστοιχη με αυτή που δρομολογείται ήδη στη Δυτική Μακεδονία.Χρειαζόμαστε -μάλιστα, επισκέφτηκα και στη Μεσσηνία μία αντίστοιχη τέτοια επένδυση η οποία δρομολογείται-, μεγαλύτερη παραγωγικότητα στον πρωτογενή μας τομέα. Χρειαζόμαστε μέγεθος, χρειαζόμαστε αξιοποίηση της τεχνολογίας. Εδώ μιλάμε για μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια.Η αντίστοιχη επένδυση στη Δυτική Μακεδονία θα δημιουργήσει σχεδόν 500 θέσεις εργασίας, αλλά θα συνεισφέρει και ουσιαστικά στην ασφάλεια της τροφοδοσίας της χώρας μας σε κρίσιμα τρόφιμα. Διότι πολλά από αυτά τα προϊόντα, παραδείγματος χάρη, ντομάτες που παράγονται σε αυτά τα πολύ προχωρημένα θερμοκήπια της υδροπονίας, καλύπτουν ουσιαστικά εισαγωγές. Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ελλειμματική σε μία σειρά από προϊόντα του πρωτογενούς τομέα.Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι εκεί που βγάζαμε κάποτε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα, ντομάτα, μπορεί και άλλα λαχανικά.Και βέβαια, υπάρχει ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων, μίλησε γι’ αυτές ο Υπουργός, που αφορούν υποδομές της πόλης, αναπλάσεις, παρεμβάσεις σε κοινωνικές δομές, μονάδες ηλικιωμένων.Να σταθώ ιδιαίτερα στο Κολυμβητήριο. Θα ήθελα προσωπικά να το προτεραιοποιήσουμε ως έργο. Είδα πολλά νέα παιδιά έξω τα οποία με υποδέχθηκαν -δεν είστε κοντά στη θάλασσα εδώ- και νομίζω ότι είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας, ώστε να τα κρατήσουμε μακριά από τις οθόνες των κινητών και να τους δώσουμε τη χαρά να μπορούν να έρχονται σε επαφή με συνομήλικούς τους, είναι οι επενδύσεις σε αθλητικές υποδομές.Οπότε αυτό για εμένα θα είναι μία επένδυση που, σας διαβεβαιώνω, θα την παρακολουθώ προσωπικά και μακάρι να μπορώ να είμαι εδώ όταν με το καλό θα το εγκαινιάσουμε.Άρα, κλείνω λέγοντας το εξής: κάποιοι είχαν προβλέψει ότι η Μεγαλόπολη θα σβήσει όταν σταματήσει να παράγει ρεύμα από λιγνίτη. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας, όλων μας, κεντρικής Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ και Α’ βαθμού, κ. Περιφερειάρχα, αλλά και όλων των φορέων της πόλης να αποδείξουμε το ανάποδο: ότι όχι απλώς δεν κλείνει η Μεγαλόπολη, κάνει μία καινούργια αρχή.Και νομίζω ότι η δημόσια επένδυση την οποία δρομολογούμε σήμερα με την υπογραφή, η οποία αμέσως θα ακολουθήσει, καταδεικνύει ακριβώς αυτό: ότι μετά από δύσκολα χρόνια, και πάλι κατανοώ απόλυτα και τον προβληματισμό και την ανησυχία και μερικές φορές, και θυμάμαι, Δήμαρχε, να έχω έρθει στο παρελθόν στην Μεγαλόπολη και να βλέπω στα μάτια των συμπολιτών σας προβληματισμό, ενίοτε και θυμό. Γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν σίγουροι για το πού πήγαινε αυτός ο τόπος.Νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε μία κυβέρνηση των έργων. Μας αρέσει να μιλάμε με το έργο μας. Κρινόμαστε τελικά με το έργο μας από όλους τους πολίτες.Και με το καλό θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε όλα αυτά τα οποία σας ανακοινώσαμε σήμερα.Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την προσοχή σας.