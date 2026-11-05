Το κόστος καυσίμων και η ανανέωση του στόλου τους, στο επίκεντρο της συζήτησης των φορτηγών αυτοκινητιστών με τον Θεοδωρικάκο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε ότι το υψηλό κόστος του πετρελαίου κίνησης επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των μεταφορικών επιχειρήσεων και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών