Από το μοναδικό Οικοτροφείο στην Πελοπόννησο για ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού ξεκίνησε η περιοδεία Μητσοτάκη στη Μεσσηνία
Από το μοναδικό Οικοτροφείο στην Πελοπόννησο για ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού ξεκίνησε η περιοδεία Μητσοτάκη στη Μεσσηνία
Στο εν λόγω οικοτροφείο φιλοξενούνται σήμερα 12 άτομα ενώ έχει δυναμικότητα 15 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης έως 20
Το Οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το μοναδικό αυτού του τύπου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν ο πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νομό Μεσσηνίας.
Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του οικοτροφείου και συνομίλησε με το προσωπικό για ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του.
Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας του νομού, Μίμης Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.
Στο εν λόγω οικοτροφείο φιλοξενούνται σήμερα 12 άτομα ενώ έχει δυναμικότητα 15 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης έως 20. Η χρηματοδότησή του καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.
Στο οικοτροφείο εργάζονται 19 άτομα: κοινωνικός λειτουργός που είναι και επιστημονικά υπεύθυνος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, 7 νοσηλευτές, 7 φροντιστές και γενικών καθηκόντων και ένας διοικητικός υπάλληλος.
Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του οικοτροφείου και συνομίλησε με το προσωπικό για ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του.
Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας του νομού, Μίμης Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.
Στο εν λόγω οικοτροφείο φιλοξενούνται σήμερα 12 άτομα ενώ έχει δυναμικότητα 15 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης έως 20. Η χρηματοδότησή του καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.
Στο οικοτροφείο εργάζονται 19 άτομα: κοινωνικός λειτουργός που είναι και επιστημονικά υπεύθυνος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, 7 νοσηλευτές, 7 φροντιστές και γενικών καθηκόντων και ένας διοικητικός υπάλληλος.
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