Πρωτιά ο εκλογικός πήχης του Τσίπρα: «Δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση, θέλουμε τη νίκη»

Κλιμακώνει την αντιπολίτευση με αιχμές για διαφθορά, «κόκκινα» δάνεια και Κασιδιάρη - Νοέμβριος ψηφοδελτίων και περιοδειών για την ΕΛ.Α.Σ. - Η επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ





Σηκώνοντας κατακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να συγκρουστεί μετωπικά με την κυβέρνηση, επιλέγοντας ως πεδία της πολιτικής αντιπαράθεσης ζητήματα διαφθοράς, το Άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αποσύρθηκε για επαναδιατύπωση, αλλά και την







Σημαία η διαφθορά Καθόλου τυχαία, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ κλιμακώνει από το περασμένο Σάββατο και εξής τις επιθέσεις του στην κυβέρνηση με επίκεντρο τη διαφθορά, δηλώνοντας χθες στο BEST TV της Καλαμάτας πως “η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη”. “Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του”, τόνισε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός.



Ταυτόχρονα, στην Αμαλίας εκτιμούν πως η απόσυρση του Άρθρου 23 στη Βουλή υπήρξε δηλωτική της πίεσης που μπορεί να ασκηθεί από πλευράς της αντιπολίτευσης, αλλά και της ευαλωτότητας που εμφανίζει, όπως εκτιμούν, η κυβέρνηση στην υπεράσπιση κεντρικών της επιλογών, όπως η διαχείριση των “κόκκινων δανείων”. Υπό αυτό το πρίσμα, “εδώ είναι φανερό για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ο κύριος Πιερρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Απέσυραν το άρθρο 23. Μας είπαν ποιος τους υπαγόρευσε να το νομοθετήσουν να το φέρουν στη Βουλή;” διερωτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι “αν λοιπόν ανέκρουσε πρύμναν η κυβέρνηση στο άρθρο 23, κυρίως επειδή έρχονται εκλογές και το πολιτικό κόστος είναι κάτι που τους τρομάζει, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι το ίδιο θα συμβεί αν αυτή η κυβέρνηση πάρει το πράσινο φως για μια τρίτη τετραετία; Οφείλει λοιπόν ο μέσος πολίτης που μας παρακολουθεί, ανεξάρτητα επαναλαμβάνω, αν είναι δεξιός, αριστερός ή κεντρώος, να καταλάβει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι η πηγή μιας πολιτικής, είναι μάλλον ο αρχιτέκτονας μιας πολιτικής που τα δίνει όλα σε λίγους και ισχυρούς και τα παίρνει όλα από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», όπως ισχυρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας.







Βολές κατά Άδωνι Επισκεπτόμενος το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ο πρώην Πρωθυπουργός εκτίμησε πως διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού “το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει. Όμως η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ και η έγνοια που έχει ο Μητσοτάκης για το δημόσιο σύστημα υγείας αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Αδωνις Γεωργιάδης”, όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Βάλλοντας κατά του Υπουργού Υγείας, “γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί «αριστερής μιζέριας», ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Και δεν δικαιολογείται αυτό, δεδομένου ότι είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, που παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, ενώ στην πανδημία πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας”, επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.



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Νέα μεταβολή στην αντιπολιτευτική τακτική του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα σηματοδότησε η χθεσινή περιοδεία του στην Καλαμάτα, δίνοντας τον τόνο για όσα θα επακολουθήσουν στο εξής, στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Πέρα από την τριπλή επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ διατύπωσε με σαφήνεια τον εκλογικό του πήχη, δηλαδή την “προοπτική της νίκης”, ξεκαθαρίζοντας προς πάσα κατεύθυνση πως «δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση».Σηκώνοντας κατακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να συγκρουστεί μετωπικά με την κυβέρνηση, επιλέγοντας ως πεδία της πολιτικής αντιπαράθεσης ζητήματα διαφθοράς, το Άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αποσύρθηκε για επαναδιατύπωση, αλλά και την εμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη . Για τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ, οι ρυθμοί στους οποίους κινήθηκε χθες απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, ρυθμοί σκληρού ροκ, θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ η αντιπαράθεση θα εκλάβει και πιο προγραμματικά χαρακτηριστικά, επικεντρώνοντας σε προτάσεις για το κοινωνικό κράτος, την οικονομία και τη διεθνή πολιτική.Η επιλογή, την ίδια ώρα, της Αμαλίας να εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση δεν είναι ασύνδετη και της προετοιμασίας που λαμβάνει χώρα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, αφού ο Νοέμβριος είναι μήνας “ψηφοδελτίων και περιοδειών”, όπως περιγράφουν στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Πλάι στην πολιτική αντεπίθεση, “τρέχουν” από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού τα πρώτα ονόματα για τα ψηφοδέλτια, οι προετοιμασίες για το Εθνικό Συμβούλιο στις 21-22 Νοεμβρίου και σίγουρα μια ρητορική επικεντρωμένη στα τρωτά σημεία της κυβέρνησης, όπως τα εντοπίζει από πλευράς της η Αμαλίας.Καθόλου τυχαία, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ κλιμακώνει από το περασμένο Σάββατο και εξής τις επιθέσεις του στην κυβέρνηση με επίκεντρο τη διαφθορά, δηλώνοντας χθες στο BEST TV της Καλαμάτας πως “η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη”. “Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του”, τόνισε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός.Ταυτόχρονα, στην Αμαλίας εκτιμούν πως η απόσυρση του Άρθρου 23 στη Βουλή υπήρξε δηλωτική της πίεσης που μπορεί να ασκηθεί από πλευράς της αντιπολίτευσης, αλλά και της ευαλωτότητας που εμφανίζει, όπως εκτιμούν, η κυβέρνηση στην υπεράσπιση κεντρικών της επιλογών, όπως η διαχείριση των “κόκκινων δανείων”. Υπό αυτό το πρίσμα, “εδώ είναι φανερό για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ο κύριος Πιερρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Απέσυραν το άρθρο 23. Μας είπαν ποιος τους υπαγόρευσε να το νομοθετήσουν να το φέρουν στη Βουλή;” διερωτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι “αν λοιπόν ανέκρουσε πρύμναν η κυβέρνηση στο άρθρο 23, κυρίως επειδή έρχονται εκλογές και το πολιτικό κόστος είναι κάτι που τους τρομάζει, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι το ίδιο θα συμβεί αν αυτή η κυβέρνηση πάρει το πράσινο φως για μια τρίτη τετραετία; Οφείλει λοιπόν ο μέσος πολίτης που μας παρακολουθεί, ανεξάρτητα επαναλαμβάνω, αν είναι δεξιός, αριστερός ή κεντρώος, να καταλάβει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι η πηγή μιας πολιτικής, είναι μάλλον ο αρχιτέκτονας μιας πολιτικής που τα δίνει όλα σε λίγους και ισχυρούς και τα παίρνει όλα από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», όπως ισχυρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας.Ο ίδιος άσκησε ακόμη δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και απέναντι στην στάση που τηρεί για την περίπτωση Κασιδιάρη, υπονοώντας ότι εργαλειοποιείται για μικροπολιτικούς σκοπούς. “Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η ευθύνη όλων μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν λέω όλων μας, εννοώ όλων μας, πρωτίστως της κυβέρνησης, η οποία θα το πω ευθέως, παίζει ένα παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη. Και παίζει ένα παιχνίδι, διότι κακά τα ψέματα, θέλω να μιλήσω έξω από τα δόντια, ο Κασιδιάρης ήταν αυτός ο οποίος υποστήριξε τους Σπαρτιάτες στην προηγούμενη Βουλή», όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας στην ίδια κατεύθυνση ότι “οι Σπαρτιάτες, η μισή κοινοβουλευτική του ομάδα ψήφισε όλα τα κορυφαία νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Στήριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή».Επισκεπτόμενος το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ο πρώην Πρωθυπουργός εκτίμησε πως διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού “το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει. Όμως η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ και η έγνοια που έχει ο Μητσοτάκης για το δημόσιο σύστημα υγείας αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Αδωνις Γεωργιάδης”, όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Βάλλοντας κατά του Υπουργού Υγείας, “γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί «αριστερής μιζέριας», ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Και δεν δικαιολογείται αυτό, δεδομένου ότι είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, που παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, ενώ στην πανδημία πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας”, επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.Στον αντίποδα, η πρότασή μας είναι καθαρή:- 500 ευρώ αύξηση σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα-Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα- Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομείαΝέος Υγειονομικός Χάρτης και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα,

υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας και κάλεσε τους παριστάμενους να δώσουν την μάχη για να “ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας”.











Δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση Μιλώντας για το νέο κομματικό του εγχείρημα, “γεννηθήκαμε για να ξαναφέρουμε την ελπίδα στην κοινωνική πλειοψηφία. Όσο η ακρίβεια γιγαντώνεται, οι ανισότητες διευρύνονται και η ακροδεξιά βγαίνει από το καβούκι της, τόσο πιο καθαρός γίνεται ο διττός ιστορικός μας ρόλος: να γίνουμε ανάχωμα απέναντι στην κοινωνική αδικία και ανάχωμα απέναντι στον φασισμό, στον νεοναζισμό που ξαναβγαίνει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τούτες τις μέρες σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στον τόπο μας” ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε από πλευράς του πως “ήρθαμε για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση. Θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της νίκης. Να πούμε ένα μεγάλο «ως εδώ»!”



“Και ο χειμώνας τούτος θα είναι ο τελευταίος με κυβέρνηση Μητσοτάκη στον τόπο μας. Θα δώσουμε τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αναγκαία αλλαγή πολιτικής. Να μην είμαστε μια χώρα με τιμές Γαλλίας και μισθούς Βουλγαρίας” συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταλήγοντας πως “μπορούμε; Εγώ λέω ναι, αν πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Μόνος τρόπος για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη είναι να ανοίξουμε τις πόρτες μας σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη. Κανένας και καμιά δεν περισσεύει σ’ αυτή την προσπάθεια. Σπίτι - σπίτι, καφενείο-καφενείο, πλατεία-πλατεία, να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας, να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας”.