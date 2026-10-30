Τσίπρας κατά Κασιδιάρη: Ο εγκληματίας φόρεσε κοστούμι, φόρεσε γραβάτα, και έγινε μπούλης εγκληματίας

Ο Τσίπρας με είπε "μπούλη"! Ο Τσίπρας με τη γυναικοειδή κατανομή λίπους και το σωματότυπο αχλάδι, που δε χωρούσε στα βουλευτικά έδρανα λόγω πλαδαρότητας στη γλουτιαία περιοχή. Το "εγκληματίας" δεν το σχολιάζω. Τιμή μου να με υβρίζει ο αρχιπροδότης και νεκροθάφτης της Μακεδονίας. https://t.co/Jzn30P5gsC — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) October 30, 2026

Και το λέω αυτό γιατί παντού συναντώ και συναντούμε όλοι μας δύο Ελλάδες: δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο, η μία είναι η Ελλάδα του μόχθου, της εντιμότητας, της δημιουργίας, των ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια από την έντιμη προσπάθειά τους να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, ε, του κυρίου Χασάπη και του κυρίου Φραπέ και του κυρίου Κουρκουδίνα, που παίρνουνε τις επιδοτήσεις των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλειέων. Η Ελλάδα του κ., όπως τον είπαμε, του κ. Χωριάτικου, ε, που έκλεβε το ελληνικό δημόσιο κάτω δήθεν από τα μάτια, αλλά και με τις πλάτες, θα πω εγώ, της κρατικής μηχανής. Ή του κ. Μπεκίρη, του εθελοντή, στο γραφείο του πρωθυπουργού που τον έκανε ποτέ ποθεν έσχες. Υπάρχουν λοιπόν δύο Ελλάδες: εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα της δημιουργίας του μόχθου και της εντιμότητας. Και όταν μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, εμείς τους απαντάμε: στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε, στην εντιμότητά μας θα βρούμε το δημοσιονομικό χώρο.Θέλω να σας το μεταφέρω, γιατί είναι μια είδηση που πρόσφατα, πριν από λίγες ώρες, βγήκε, ότι η Ελλάδα του αγώνα της αλληλεγγύης είχε μια νίκη σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, μέσω του κυρίου Πιερρακάκη, επιχείρησε μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει της οποίας δίνονταν οι δυνατότητα στους σερβίστερ, στα funds, να μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Βάση του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης που είχαν συνάψει οι δανειολήπτες με τους πιστωτές. Και πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι, για κακή του τύχη όμως σήμερα, σήμερα, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σε μια υπόθεση που τυχαία έσκασε σήμερα. Σε μια υπόθεση αντίστοιχη με αυτή που είδαμε στην Ισπανία, της Μαρικάρμεν, της συγχωρεμένης πια, ηλικιωμένης, που έγινε έξωση, ταλαιπωρήθηκε, ένα μεγάλο κύμα και κίνημα αλληλεγγύης όμως στήριξε το δικαίωμα αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας να ζήσει και να πεθάνει στο σπίτι της, με αξιοπρέπεια.Στη Θεσσαλονίκη μια ηλικιωμένη γυναίκα και μάλιστα με αναπηρία.Και ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ξεδιπλώθηκε, και φόβισε αυτούς που μας κυβερνούν, και μόλις πριν από λίγο άρον άρον απέσυραν το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα στους Έλληνες να προχωρούν δίχως δικαστική απόφαση σε πλειστηριασμούς. Αυτό είναι ένα μήνυμα για τη δύναμη που μπορεί να έχει το κίνημα των πολιτών, το κίνημα της αλληλεγγύης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια προειδοποίηση για όλους εμάς: έρχεται η προεκλογική περίοδος, και φοβούνται το πολιτικό κόστος. Φανταστείτε, αυτή η κυβέρνηση, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, τα 7 αυτά χρόνια, σε λίγους μήνες να πάρει και μια τρίτη τετραετία. Φανταστείτε τι περιμένει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία για αυτό. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι ένας αγώνας ιδιοτέλειας, είναι ένας αγώνας κοινωνικής προσφοράς. Είναι ένας αγώνας για να στηρίξουμε την κοινωνία και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, γι' αυτό και τον αγώνα μας αυτόν πρέπει να τον διεξαγάγουμε μέσα στην κοινωνία, στο πλάι της κοινωνίας, και από την κοινωνία να βγει η δυναμική της νίκης στις επόμενες εκλογές για την ΕΛ.Α.Σ.Το δεύτερο που ήθελα να πω στο σημερινό σύντομο μου χαιρετισμό, έχει να κάνει με αυτό που αναφέρθηκα, εισαγωγικά, ότι η ύπαρξή μας έχει και μια ιστορική αναγκαιότητα, πέραν αυτής της αναγκαιότητας για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη στον τόπο, την αναγκαιότητα να υπάρξει ένα ανάχωμα στο φασισμό, στον νεοναζισμό που ξαναβγαίνει, δυστυχώς, από το καβούκι του σε αυτόν τον τόπο. Προχθές, μια ιστορική μέρα για τη χώρα μας, ημέρα μνήμης, ημέρα του πάνδημου και παλαϊκού «όχι» απέναντι σε ποιον; Απέναντι στον φασισμό, στον ιταλικό φασισμό. Ημέρα που τιμούμε τους αγώνες και το αίμα του ελληνικού λαού στα βουνά της Πίνδου απέναντι στον φασισμό, αλλά και αργότερα της Εθνικής Αντίστασης απέναντι στη γερμανική κατοχή, τη ναζιστική κατοχή. Διάλεξε, πώς το έλεγαν κάποιοι βουλευτές της Ν.Δ. ότι χρειαζόμαστε μια καθωσπρέπει χρυσή αυγή, έτσι το είχαν πει;Ο καταδικασμένος για συμμετοχή και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όχι κάποιος που μπήκε φυλακή για τις ιδέες του, αλλά ένας εγκληματίας που μπήκε φυλακή γιατί συμμετείχε σε μια εγκληματική οργάνωση που δολοφονούσε, που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα και του Σ. Λουγκμάν, που τραμπούκισε, τραυμάτισε δεκάδες πολίτες επειδή είχαν άλλο χρώμα στο δέρμα τους ή άλλες ιδέες. Αυτός, λοιπόν, ο εγκληματίας φόρεσε κοστούμι, φόρεσε γραβάτα, και έγινε μπούλης εγκληματίας. Ο νεοναζί. Γιατί ξέρει ο ναζισμός να καμουφλάρεται. Και πήγε να κάνει εκδήλωση τη μέρα του εορτασμού του «όχι στον φασισμό, στη Θεσσαλονίκη». Το πιο προκλητικό, όμως, δεν είναι η δική του απόφαση· το πιο προκλητικό είναι η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιτρέψει σε αυτόν τον εγκληματία την ημέρα του «όχι στον φασισμό» να κάνει εκδήλωση και να στείλει τα ΜΑΤ έξω από την εκδήλωση, προκειμένου να προπηλακίσουν και να χτυπήσουν τους δημοκρατικούς πολίτες που διαδήλωναν ενάντια στον φασισμό. Θέλω, λοιπόν, να αποδώσω σήμερα από την συγκέντρωσή μας στην Ηλιούπολη, να προειδοποιήσω για τις ευθύνες του τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Δεν θα ανεχθούμε μια στάση μεροληπτική της κυβέρνησης απέναντι στους εγκληματίες, στους νεοναζί και στους φασίστες. Δεν θα ανεχθούμε και έχει μεγάλη ευθύνη για να προστατεύσει τους δημορκατικούς πολίτες απέναντι στους φασίστες και τους νεοναζί.Την έκκληση αυτή, όμως, θέλω να την απευθύνω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στις δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν επίσης με ίδια ευθύνη, διότι κάνει κανονικοποιούν την βία της ακροδεξιάς μέσα από την υπερβολική της προβολή και μέσα από τη δυνατότητα παρουσίας σε δημόσιο χώρο των εγκληματιών, νεοναζί. Κυρίως όμως θέλω να απευθυνθώ στους απλούς πολίτες, στους καθηγητές και στους δασκάλους, στα σχολεία μας, και να πω: μην επιτρέψετε να φωλιάσει στις σχολικές αίθουσες το αυγό του φιδιού. Πολεμήστε το, πολεμήστε το με τα όπλα που έχουμε και ξέρουμε να το πολεμάμε. Με τη γνώση της ιστορίας. Με την κριτική σκέψη. Με την αξιοπρέπεια. Και με την προσπάθεια να εμφυσήσουμε στα νέα παιδιά τα δημοκρατικά ιδεώδη. Κυρίως όμως απευθυνόμενος σε όλες και σε όλους εσάς, να πω ότι είναι δική μας η ευθύνη. Είναι δική μας η ευθύνη για να θυμηθώ τους στίχους το φασισμό βαθιά καταλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον. Εμείς λοιπόν πρέπει να γίνουμε το ανάχωμα απέναντι στο αυγό του φιδιού, απέναντι στον φασισμό και τον νεοναζισμό, και να δώσουμε μια υπόσχεση απέναντι στα παιδιά μας, μια υπόσχεση απέναντι στο μέλλον, ότι δεν θα αφήσουμε ξανά τις γειτονιές της Αθήνας ή οποιασδήποτε άλλης πόλης έρμαιο στην στις ομάδες τις εγκληματικές, στις ομάδες τα τάγματα εφόδου, όπως έγινε πριν από 15 χρόνια. Το χρωστάμε απέναντι στον Παύλο Φύσσα, στον Λουκμάν, απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στο μέλλον.Να σας πω ότι ο αγώνας που έχουμε να δώσουμε είναι ένας αγώνας δύσκολος, το γνωρίζουμε, αλλά είναι ένας όμορφος αγώνας. Γιατί αυτό που μας κινεί είναι πολύ όμορφα ιδανικά, το ιδανικό της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εντιμότητας, της ανιδιοτέλειας. Θα σταθούμε, λοιπόν, όρθιοι σε αυτόν τον αγώνα και σας καλώ όλες και όλους να γίνετε η ΕΛ.Α.Σ. στη γειτονιά σας, η ΕΛ.Α.Σ. στον χώρο δουλειάς σας, η ΕΛ.Α.Σ. γιατί, προσέξτε, δεν θέλω και δεν θέλουμε να είμαστε μια δύναμη η οποία βρίσκεται σε κλειστά γραφεία και διαδρόμους.Αλλά στους δρόμους, στους αγώνες, εκεί όπου η ανάγκη για μια καλύτερη ζωή, μετουσιώνεται σε πάλη και διεκδίκηση. Θέλουμε, λοιπόν, και πιστεύουμε ότι δίπλα στους πολίτες, μαζί με τους πολίτες, μπορούμε τους επόμενους μήνες να κάνουμε πράξη το όραμα για την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.Διότι δεν αρκεί απλά η εναλλαγή στη διακυβέρνηση. Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που θα στηρίξουν την κοινωνία, θα στηρίξουν τους ανθρώπους της δουλειάς, θα δώσουν μια άλλη προοπτική για τον τόπο. Σας καλώ, λοιπόν, να δώσουμε μαζί την όμορφη μάχη, ώστε αυτός να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τόπο μας. Ως εδώ, λοιπόν. Αν το πιστέψουμε και αγωνιστούμε, θα το κάνουμε πράξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.Διότι δεν αρκεί απλά η εναλλαγή στη διακυβέρνηση. Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που θα στηρίξουν την κοινωνία, θα στηρίξουν τους ανθρώπους της δουλειάς, θα δώσουν μια άλλη προοπτική για τον τόπο. Σας καλώ, λοιπόν, να δώσουμε μαζί την όμορφη μάχη, ώστε αυτός να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τόπο μας. Ως εδώ, λοιπόν. Αν το πιστέψουμε και αγωνιστούμε, θα το κάνουμε πράξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας».Σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον ίδιο, απάντησε με χυδαία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ ο Ηλίας Κασιδιάρης.Αναλυτικά η ανάρτηση του Ηλία Κασιδιάρη:«Ο Τσίπρας με είπε "μπούλη"! Ο Τσίπρας με τη γυναικοειδή κατανομή λίπους και το σωματότυπο αχλάδι, που δε χωρούσε στα βουλευτικά έδρανα λόγω πλαδαρότητας στη γλουτιαία περιοχή.Το "εγκληματίας" δεν το σχολιάζω. Τιμή μου να με υβρίζει ο αρχιπροδότης και νεκροθάφτης της Μακεδονίας».