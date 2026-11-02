Γεωργιάδης: Κάθε φορά που βλέπω ερανικό λογαριασμό σε Twitter και Facebook, το στέλνω στον εισαγγελέα

Μην δίνετε λεφτά όταν βλέπετε στο διαδίκτυο να ζητούν χρήματα για θεραπεία, το κράτος καλύπτει το 100% των δαπανών, είπε ο υπουργός Υγείας - «Κλαίει το Facebook με το Medwatch» - «Είχε δίκιο η Μπακογιάννη στο νοσοκομείο Χανίων»