Καραχάλιος για το στεφάνι της Καρυστιανού στην παρέλαση: «Αχ Μαρία, θλιβερό το θέαμα»
Καραχάλιος για το στεφάνι της Καρυστιανού στην παρέλαση: «Αχ Μαρία, θλιβερό το θέαμα»
«Αθεράπευτη πολιτική μοναξιά», σχολίασε ο Νίκος Καραχάλιος, αφήνοντας αιχμές ότι η Μαρία Καρυστιανού σχεδιάζει να μην κατέβει τελικά στις εκλογές
Σφοδρή επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε μέσω των social media ο Νίκος Καραχάλιος, με αφορμή την παρουσία της στην παρέλαση, κάνοντας λόγο για πολιτική απομόνωση και αφήνοντας αιχμές για το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει τελικά σε εκλογική κάθοδο.
Γράφει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Twitter:
«ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ...
ΑΧ ΜΑΡΙΑ !
Θλιβερο το θεαμα της απομονωμενης απ'ολους Καρυστιανου
Μονη της δεν μπορει να παει πια πουθενα..
Ηδη ετοιμάζονται ΣΧΕΔΙΑ ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ..
Θα χρησιμοποιήσει ως άλλοθι μια τεχνητή σύγκρουση με τα ΜΜΕ».
Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου έρχεται στον απόηχο της παρουσίας της Μαρίας Καρυστιανού στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η ίδια είχε ζητήσει να καταθέσει στεφάνι στο πλαίσιο της επίσημης τελετής, ωστόσο το αίτημά της δεν έγινε δεκτό. Έτσι, προχώρησε μόνη της σε κατάθεση στεφάνου σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη.
Γράφει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Twitter:
«ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ...
ΑΧ ΜΑΡΙΑ !
Θλιβερο το θεαμα της απομονωμενης απ'ολους Καρυστιανου
Μονη της δεν μπορει να παει πια πουθενα..
Ηδη ετοιμάζονται ΣΧΕΔΙΑ ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ..
Θα χρησιμοποιήσει ως άλλοθι μια τεχνητή σύγκρουση με τα ΜΜΕ».
Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου έρχεται στον απόηχο της παρουσίας της Μαρίας Καρυστιανού στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η ίδια είχε ζητήσει να καταθέσει στεφάνι στο πλαίσιο της επίσημης τελετής, ωστόσο το αίτημά της δεν έγινε δεκτό. Έτσι, προχώρησε μόνη της σε κατάθεση στεφάνου σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη.
ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ...— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) October 31, 2026
ΑΧ ΜΑΡΙΑ !
Θλιβερο το θεαμα της απομονωμενης απ'ολους Καρυστιανου
Μονη της δεν μπορει να παει πια πουθενα..
Ηδη ετοιμαζονται ΣΧΕΔΙΑ
ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ..
Θα χρησιμοποιησει ως αλλοθι
μια τεχνητη συγκρουση με τα ΜΜΕhttps://t.co/QrXEyKlF0c pic.twitter.com/tReLHnRONa
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