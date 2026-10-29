Ο Αμπάς ζήτησε από τον Χριστοδουλίδη να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ισραήλ
Ο Αμπάς ζήτησε από τον Χριστοδουλίδη να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ισραήλ
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος κάλεσε τον Χριστοδουλίδη να αξιοποιήσει τις σχέσεις της Λευκωσίας με το Ισραήλ μετά τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης – «Δεν θέλουμε νέες στρατιωτικές συγκρούσεις», τόνισε
Να διαδραματίσει η Κύπρος ρόλο στις προσπάθειες επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, μετά τον σχηματισμό της νέας ισραηλινής κυβέρνησης, ζήτησε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στη Λευκωσία.
Κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Αμπάς να δηλώνει ότι οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν ειρηνική συνύπαρξη με τους Ισραηλινούς και όχι νέες στρατιωτικές συγκρούσεις.
Από την πλευρά του, ο Κύπριος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία είναι έτοιμη να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο θεωρεί χρήσιμο η παλαιστινιακή πλευρά, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς στο Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, χωρίς να έχει διαμορφωθεί ακόμη σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Όπως δήλωσε, μόλις σχηματιστεί η νέα ισραηλινή κυβέρνηση, η παλαιστινιακή πλευρά θα είναι πρόθυμη να συζητήσει μαζί της το ζήτημα της ειρήνης.
«Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια της περιοχής και μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και με τους Ισραηλινούς, δεν θέλουμε στρατιωτικές προστριβές και συγκρούσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου.
Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η πλευρά του υποστηρίζει την ειρηνική λαϊκή αντίσταση απέναντι στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.
Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Κύπρος, ως γειτονική χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ, θα μπορούσε να συμβάλει ώστε ένας μελλοντικός διάλογος να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ο συνασπισμός του Βενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει περίπου 53 έδρες, έναντι 48 του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, ενώ τα αραβικά κόμματα αναμένεται να εξασφαλίσουν περίπου 19 έδρες.
Κανένας από τους δύο βασικούς συνασπισμούς δεν διαθέτει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Ο Αμπάς απέφυγε να τοποθετηθεί υπέρ κάποιας ισραηλινής πολιτικής παράταξης, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές.
Υπενθύμισε ότι η Κύπρος αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 1988 και αναφέρθηκε στις επισκέψεις του στα παλαιστινιακά εδάφη το 2023 και το 2025.
«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή. Δεν είναι μέρος των προβλημάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Κύπριος Πρόεδρος επισήμανε ότι σημαντικό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας της χώρας του κατευθύνεται προς τους Παλαιστινίους, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, Παλαιστίνιοι αξιοποιούν το εκπαιδευτικό κέντρο CYCLOPS στη Λάρνακα, ενώ παλαιστινιακή αντιπροσωπεία συμμετείχε πρόσφατα σε σεμινάριο του Κέντρου Αεροπυρόσβεσης που δημιουργήθηκε στην Πάφο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια νέου περιπολικού ανοικτής θαλάσσης από την Israel Shipyards, με συστήματα της Rafael, καθώς και την αναβάθμιση του υφιστάμενου περιπολικού «Ιωαννίδης».
Σύμφωνα με την ισραηλινή οικονομική εφημερίδα Globes, η αξία της συμφωνίας φθάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
Η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, ενώ η Κύπρος συμμετέχει μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ σε τριμερείς συνεργασίες για την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια.
Παρά τις στενές σχέσεις με το Τελ Αβίβ, η Λευκωσία εξακολουθεί να στηρίζει τη λύση των δύο κρατών και διατηρεί τακτική επικοινωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών στις 27 Αυγούστου, από την έναρξη λειτουργίας του είχαν αποσταλεί και παραδοθεί περισσότεροι από 37.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας.
Την ίδια ημέρα είχε ανακοινωθεί νέα αποστολή 900 τόνων, με τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης.
Ο μηχανισμός παραμένει διαθέσιμος για τη διακίνηση βοήθειας, κυρίως μέσω του ισραηλινού λιμανιού Ασντόντ, με τη συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. Δεν έχει, ωστόσο, επιβεβαιωθεί νεότερη ποσότητα παραδόσεων για τον Οκτώβριο.
Η επίσκεψή του έχει σημασία και για την Ελλάδα, η οποία ακολουθεί αντίστοιχη πολιτική διατήρησης στενών σχέσεων με το Ισραήλ, χωρίς να εγκαταλείπει την υποστήριξη της λύσης των δύο κρατών.
Η Αθήνα και η Λευκωσία επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις χώρες της περιοχής, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρεί χρήσιμη τη συνεργασία με την Κύπρο, ακόμη και λόγω των στενών σχέσεων που αυτή διατηρεί με το Ισραήλ. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη πρωτοβουλία κυπριακής μεσολάβησης.
Κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Αμπάς να δηλώνει ότι οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν ειρηνική συνύπαρξη με τους Ισραηλινούς και όχι νέες στρατιωτικές συγκρούσεις.
Από την πλευρά του, ο Κύπριος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία είναι έτοιμη να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο θεωρεί χρήσιμο η παλαιστινιακή πλευρά, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς στο Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, χωρίς να έχει διαμορφωθεί ακόμη σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ο Αμπάς ζητάει κυπριακή μεσολάβησηΟ Μαχμούντ Αμπάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις της Κύπρου με το Ισραήλ και κάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να αξιοποιήσει τις επαφές του με την ισραηλινή ηγεσία για την προώθηση του διαλόγου.
Όπως δήλωσε, μόλις σχηματιστεί η νέα ισραηλινή κυβέρνηση, η παλαιστινιακή πλευρά θα είναι πρόθυμη να συζητήσει μαζί της το ζήτημα της ειρήνης.
«Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια της περιοχής και μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και με τους Ισραηλινούς, δεν θέλουμε στρατιωτικές προστριβές και συγκρούσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου.
Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η πλευρά του υποστηρίζει την ειρηνική λαϊκή αντίσταση απέναντι στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.
Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Κύπρος, ως γειτονική χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ, θα μπορούσε να συμβάλει ώστε ένας μελλοντικός διάλογος να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.
Οι εκλογές στο ΙσραήλΗ αναφορά του Αμπάς στις ισραηλινές εκλογές αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ο συνασπισμός του Βενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει περίπου 53 έδρες, έναντι 48 του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, ενώ τα αραβικά κόμματα αναμένεται να εξασφαλίσουν περίπου 19 έδρες.
Κανένας από τους δύο βασικούς συνασπισμούς δεν διαθέτει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Ο Αμπάς απέφυγε να τοποθετηθεί υπέρ κάποιας ισραηλινής πολιτικής παράταξης, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές.
«Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης»Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη λύση του Παλαιστινιακού με βάση τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
Υπενθύμισε ότι η Κύπρος αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 1988 και αναφέρθηκε στις επισκέψεις του στα παλαιστινιακά εδάφη το 2023 και το 2025.
«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή. Δεν είναι μέρος των προβλημάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Κύπριος Πρόεδρος επισήμανε ότι σημαντικό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας της χώρας του κατευθύνεται προς τους Παλαιστινίους, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, Παλαιστίνιοι αξιοποιούν το εκπαιδευτικό κέντρο CYCLOPS στη Λάρνακα, ενώ παλαιστινιακή αντιπροσωπεία συμμετείχε πρόσφατα σε σεμινάριο του Κέντρου Αεροπυρόσβεσης που δημιουργήθηκε στην Πάφο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η συνεργασία με το ΙσραήλΗ επίσκεψη Αμπάς πραγματοποιείται μόλις τρεις ημέρες μετά την υπογραφή νέας αμυντικής συμφωνίας Κύπρου και Ισραήλ, στις 26 Οκτωβρίου.
Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια νέου περιπολικού ανοικτής θαλάσσης από την Israel Shipyards, με συστήματα της Rafael, καθώς και την αναβάθμιση του υφιστάμενου περιπολικού «Ιωαννίδης».
Σύμφωνα με την ισραηλινή οικονομική εφημερίδα Globes, η αξία της συμφωνίας φθάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
Η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, ενώ η Κύπρος συμμετέχει μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ σε τριμερείς συνεργασίες για την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια.
Παρά τις στενές σχέσεις με το Τελ Αβίβ, η Λευκωσία εξακολουθεί να στηρίζει τη λύση των δύο κρατών και διατηρεί τακτική επικοινωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή.
Η «Αμάλθεια» και η βοήθεια στη ΓάζαΣημαντικό στοιχείο των σχέσεων Κύπρου και Παλαιστινίων αποτελεί ο ανθρωπιστικός διάδρομος «Αμάλθεια», που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών στις 27 Αυγούστου, από την έναρξη λειτουργίας του είχαν αποσταλεί και παραδοθεί περισσότεροι από 37.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας.
Την ίδια ημέρα είχε ανακοινωθεί νέα αποστολή 900 τόνων, με τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης.
Ο μηχανισμός παραμένει διαθέσιμος για τη διακίνηση βοήθειας, κυρίως μέσω του ισραηλινού λιμανιού Ασντόντ, με τη συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. Δεν έχει, ωστόσο, επιβεβαιωθεί νεότερη ποσότητα παραδόσεων για τον Οκτώβριο.
Η Γάζα, η Δυτική Όχθη και η ΕλλάδαΟ Μαχμούντ Αμπάς αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία η παλαιστινιακή πλευρά διεκδικεί ως πρωτεύουσα του μελλοντικού κράτους της.
Η επίσκεψή του έχει σημασία και για την Ελλάδα, η οποία ακολουθεί αντίστοιχη πολιτική διατήρησης στενών σχέσεων με το Ισραήλ, χωρίς να εγκαταλείπει την υποστήριξη της λύσης των δύο κρατών.
Η Αθήνα και η Λευκωσία επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις χώρες της περιοχής, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρεί χρήσιμη τη συνεργασία με την Κύπρο, ακόμη και λόγω των στενών σχέσεων που αυτή διατηρεί με το Ισραήλ. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη πρωτοβουλία κυπριακής μεσολάβησης.
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