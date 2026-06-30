Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Υποδέχθηκε στο γραφείο της την Αφροδίτη Λατινοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Αφροδίτη Λατινοπούλου

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Υποδέχθηκε στο γραφείο της την Αφροδίτη Λατινοπούλου

Συναντήθηκαν για να συζητήσουν «τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Υποδέχθηκε στο γραφείο της την Αφροδίτη Λατινοπούλου
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Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε συνάντηση στο γραφείο της με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου. 

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή της η πρώτη, κάνει συνεχείς επαφές με πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδα και είναι μια «πολύτιμη ευκαιρία για να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας, επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας»

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρει: «Χάρηκα πολύ που συναντήθηκα με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου για να συζητήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Οι συνεχείς επαφές μου με πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας αποτελούν μια πολύτιμη ευκαιρία για να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας, επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας».

13 ΣΧΟΛΙΑ
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