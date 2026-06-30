Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Υποδέχθηκε στο γραφείο της την Αφροδίτη Λατινοπούλου
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Υποδέχθηκε στο γραφείο της την Αφροδίτη Λατινοπούλου
Συναντήθηκαν για να συζητήσουν «τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε συνάντηση στο γραφείο της με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Οπως αναφέρει σε ανάρτησή της η πρώτη, κάνει συνεχείς επαφές με πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδα και είναι μια «πολύτιμη ευκαιρία για να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας, επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας»
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρει: «Χάρηκα πολύ που συναντήθηκα με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου για να συζητήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.
Οι συνεχείς επαφές μου με πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας αποτελούν μια πολύτιμη ευκαιρία για να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας, επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας».
Οπως αναφέρει σε ανάρτησή της η πρώτη, κάνει συνεχείς επαφές με πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδα και είναι μια «πολύτιμη ευκαιρία για να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας, επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας»
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρει: «Χάρηκα πολύ που συναντήθηκα με την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου για να συζητήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.
Οι συνεχείς επαφές μου με πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας αποτελούν μια πολύτιμη ευκαιρία για να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας, επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών και προώθησης της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας».
I enjoyed meeting with Member of European Parliament Afroditi @latinopoulou to discuss the U.S.-Greece partnership. My ongoing engagements with political leaders across Greece’s political spectrum have been a valuable opportunity to discuss ways to strengthen security, expand… pic.twitter.com/9ROPuHngnu— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 30, 2026
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