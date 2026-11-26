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Λουκέτο για δύο χρόνια σε πρατήριο καυσίμων στον Βόλο, επιβλήθηκαν πρόστιμα 150.000 ευρώ
Λουκέτο για δύο χρόνια σε πρατήριο καυσίμων στον Βόλο, επιβλήθηκαν πρόστιμα 150.000 ευρώ
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν 340 λίτρα καυσίμων που δεν καταγράφονταν στο σύστημα εισροών-εκροών
Στη σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Βόλου για δύο χρόνια προχώρησε η ΑΑΔΕ, έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε την ύπαρξη 340 λίτρων καυσίμων εκτός του συστήματος εισροών-εκροών, ενώ αναμένεται και η επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 150.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από στελέχη του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν στους χώρους της επιχείρησης 15 δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων το καθένα, στα οποία φυλάσσονταν συνολικά 290 λίτρα καυσίμου. Η υπεύθυνη του πρατηρίου δήλωσε ότι επρόκειτο για αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα, βρέθηκε ένα βαρέλι χωρητικότητας 180 λίτρων, το οποίο περιείχε περίπου 50 λίτρα καυσίμου, που, κατά δήλωση της υπεύθυνης, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης.
Όπως διαπιστώθηκε, κανένα από τα συγκεκριμένα μέσα αποθήκευσης δεν ήταν συνδεδεμένο με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου, με συνέπεια οι ποσότητες καυσίμων να μην καταγράφονται και να μην υπόκεινται σε ηλεκτρονική παρακολούθηση.
Πέραν της διετούς σφράγισης του πρατηρίου και της δέσμευσης των μέσων αποθήκευσης, δρομολογείται η διακοπή της τροφοδοσίας τόσο της συγκεκριμένης επιχείρησης όσο και των συνδεδεμένων με αυτήν πρατηρίων, καθώς και η δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ταυτόχρονα, η αρμόδια υπηρεσία έχει κινήσει τις διαδικασίες για την απάντληση των καυσίμων που εντοπίστηκαν.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από στελέχη του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν στους χώρους της επιχείρησης 15 δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων το καθένα, στα οποία φυλάσσονταν συνολικά 290 λίτρα καυσίμου. Η υπεύθυνη του πρατηρίου δήλωσε ότι επρόκειτο για αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα, βρέθηκε ένα βαρέλι χωρητικότητας 180 λίτρων, το οποίο περιείχε περίπου 50 λίτρα καυσίμου, που, κατά δήλωση της υπεύθυνης, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης.
Όπως διαπιστώθηκε, κανένα από τα συγκεκριμένα μέσα αποθήκευσης δεν ήταν συνδεδεμένο με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου, με συνέπεια οι ποσότητες καυσίμων να μην καταγράφονται και να μην υπόκεινται σε ηλεκτρονική παρακολούθηση.
Πέραν της διετούς σφράγισης του πρατηρίου και της δέσμευσης των μέσων αποθήκευσης, δρομολογείται η διακοπή της τροφοδοσίας τόσο της συγκεκριμένης επιχείρησης όσο και των συνδεδεμένων με αυτήν πρατηρίων, καθώς και η δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ταυτόχρονα, η αρμόδια υπηρεσία έχει κινήσει τις διαδικασίες για την απάντληση των καυσίμων που εντοπίστηκαν.
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