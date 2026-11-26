Χρηματιστήριο: Αντιδρούν οι αγοραστές μετά το διήμερο sell off – Επιστροφή στις 2.500 μονάδες

Πρεμιέρα για τη ΜΕΤΚΑ στο ταμπλό της Euronext Athens - Ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών και την αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τους αμερικανικούς δασμούς - Υποτονικές συναλλαγές λόγω της αργίας στη Wall Street