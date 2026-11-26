Χρηματιστήριο: Αντιδρούν οι αγοραστές μετά το διήμερο sell off – Επιστροφή στις 2.500 μονάδες
Χρηματιστήριο: Αντιδρούν οι αγοραστές μετά το διήμερο sell off – Επιστροφή στις 2.500 μονάδες
Πρεμιέρα για τη ΜΕΤΚΑ στο ταμπλό της Euronext Athens - Ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών και την αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τους αμερικανικούς δασμούς - Υποτονικές συναλλαγές λόγω της αργίας στη Wall Street
Σε τροχιά ανάκαμψης κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις βαριές απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, αξιοποιώντας τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό. Η χθεσινή προσπάθεια της Wall Street να περιορίσει τις μεγάλες απώλειές της και η σημερινή ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος στην εγχώρια αγορά.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,6% και διαπραγματεύεται στις 2.494,30 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.483,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.495,83 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΓΔ είχε βρεθεί στη «ζώνη» των 2.450 μονάδων και στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών, παραβιάζοντας κρίσιμα σημεία στήριξης.
Το rebound των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των ανησυχιών γύρω από τους προτεινόμενους αμερικανικούς δασμούς, λειτουργεί υποστηρικτικά για τις διεθνείς αγορές, οι οποίες επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος του εδάφους που έχασαν κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα ταραχώδους Νοεμβρίου.
Ωστόσο, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη, καθώς η Wall Street είναι σήμερα κλειστή λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μειωμένης διάρκειας στις ΗΠΑ, με τις συναλλαγές να ολοκληρώνονται στις 20:00 ώρα Ελλάδος.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,6% και διαπραγματεύεται στις 2.494,30 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.483,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.495,83 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΓΔ είχε βρεθεί στη «ζώνη» των 2.450 μονάδων και στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών, παραβιάζοντας κρίσιμα σημεία στήριξης.
Το rebound των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των ανησυχιών γύρω από τους προτεινόμενους αμερικανικούς δασμούς, λειτουργεί υποστηρικτικά για τις διεθνείς αγορές, οι οποίες επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος του εδάφους που έχασαν κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα ταραχώδους Νοεμβρίου.
Ωστόσο, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη, καθώς η Wall Street είναι σήμερα κλειστή λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μειωμένης διάρκειας στις ΗΠΑ, με τις συναλλαγές να ολοκληρώνονται στις 20:00 ώρα Ελλάδος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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