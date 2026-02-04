Λατινοπούλου: Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους λαθροδιακινητές, τι είμαστε σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;

« Ζούμε σε μια εποχή που βιάζονται γυναίκες, που τα γκέτο αυξάνονται και το Ισλάμ έχει μπει στην καρδιά της Ευρώπης και διασπείρει το Κοράνι και αυτά δεν τα αντιμετωπίζεις με ασπιρινούλες»