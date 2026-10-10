ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας
Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου
Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Χ, υπογραμμίζοντας ότι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.
Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.
Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα