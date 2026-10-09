Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος διαψεύδει ότι εξύβρισε και πήγε να χτυπήσει την Άννα Παπαδοπούλου και απειλεί με μηνύσεις

Τέλος, για όσα αναφέρθηκαν μετά το πέρας της εκπομπής, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου και θα κινηθώ δικαστικά για την προστασία της προσωπικότητας και της υπόληψής μου.Ο σεβασμός και η πολιτική αντιπαράθεση δεν συμβαδίζουν με τη συκοφαντία και τις προσωπικές αιχμές.Δημήτρης ΚωνσταντόπουλοςΕπικεφαλής ΑυτοοργάνωσηςΠΑΣΟΚ.π Βουλευτής Αιτ/νίαςΥπενθυμίζεται ότι οι δυο τους είχαν άγρια αντιπαράθεση σε τηλεοπτική εκπομπή, που συνεχίστηκε ακόμη και όταν έκλεισαν οι κάμερες.Η κόντρα ήταν έντονη στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος επετέθη με ένταση στην συνομιλήτριά του, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου μετά το πέρας της εκπομπής την αποκάλεσε «σκουπίδι» και επιχείρησε - και μάλιστα δύο φορές - να την χτυπήσει. Δείτε το βίντεο: Ο εκρηκτικός διάλογος Η ατμόσφαιρα στο στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού ART μύριζε... μπαρούτι καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος έδειχνε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι η κα Παπαδοπούλου ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλιο οπότε και παραιτήθηκε για να οδεύσει προς την ΕΛ.Α.Σ.«Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αρχικά προσθέτοντας ότι «κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο» Παίρνοντας το λόγο η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε πως «από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ».Κάπου εκεί ξεκίνησε η αντιπαράθεση να παίρνει προσωπικό χαρακτήρα:Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή». Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε» Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω». Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό». Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».Στη συνέχεια, ο πρώην βουλευτής, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο είπε: «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ».Κωνσταντόπουλος: «Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε»Ο παρουσιαστής έκλεισε κακήν κακώς τη συζήτηση και την ώρα που έπεφτε το σήμα, ακούστηκε η φωνή της Άννα Παπαδοπούλου να ζητά το λόγο από τον κ. Κωνσταντόπουλο: «Δεν ντρέπεσαι;». Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ πήγε δύο φορές να την χτυπήσει. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο παριστάμενος βουλευτής της ΝΔ κ. Κτιστάκης προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη. «Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του» αναφέρει στη δήλωσή της και ζητά από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει.Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει. Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή. Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του. Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο. Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση. Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπερ ή κατά της βίας.Λίγο αργότερα, με δήλωσή του, ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, αναγνώρισε ως λάθος του την πολιτική αντιπαράθεση σε οξείς τόνους και επιβεβαιώνει ότι «στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά».Ωστόσο εγκαλεί την κα Παπαδοπούλου ότι πρώτη του απηύθυνε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και δηλώνει ότι «δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς.Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά. Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα.