Άννα Παπαδοπούλου για το επεισόδιο με Κωνσταντόπουλο: Αισθάνθηκα απειλή - Ζητώ από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει, ξεχειλίζει η μαγκιά στην ηγετική ομάδα
Άννα Παπαδοπούλου για το επεισόδιο με Κωνσταντόπουλο: Αισθάνθηκα απειλή - Ζητώ από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει, ξεχειλίζει η μαγκιά στην ηγετική ομάδα
Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Στο επεισόδιο που κατήγγειλε χθες, με πρωταγωνιστή τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, αναφέρθηκε σήμερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, ζητώντας τη διαγραφή του από το κόμμα.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε «σκουπίδι» εκτός τηλεοπτικού αέρα, ενώ επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει.
Το βίντεο με την κόντρα στον αέρα του «Αρτ» που προηγήθηκε της καταγγελίας:
Μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η Άννα Παπαδοπούλου επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
Και συμπλήρωσε: «Από την ώρα που έφυγα από το ΠΑΣΟΚ δέχομαι συστηματικά στους λογαριασμούς μου στο διαδίκτυο επιθέσεις από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Χυδαίες επιθέσεις και εξυβριστικά σχόλια».
Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε «σκουπίδι» εκτός τηλεοπτικού αέρα, ενώ επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει.
Το βίντεο με την κόντρα στον αέρα του «Αρτ» που προηγήθηκε της καταγγελίας:
Μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η Άννα Παπαδοπούλου επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
«Δεν είναι τυχαία επίθεση»«Εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί πέντε λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Σταματάει λοιπόν η εκπομπή. Αισθάνθηκα απειλή, γιατί να με προσεγγίζει; Πάνω εκεί με λέει σκουπίδι. Απομακρύνθηκε όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση. Επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη. Είναι άλλοθι, αρνείται το περιστατικό. Ξεκίνησε να μου επιτίθεται ως αυτή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν λέει τίποτα μια συγγνώμη, ζητάω από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει. Δεν νομίζω ότι θα έκανε μια τέτοιου είδους επίθεση απέναντι σε έναν άνδρα. Δεν είναι τυχαία επίθεση», ανέφερε η Άννα Παπαδοπούλου.
Και συμπλήρωσε: «Από την ώρα που έφυγα από το ΠΑΣΟΚ δέχομαι συστηματικά στους λογαριασμούς μου στο διαδίκτυο επιθέσεις από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Χυδαίες επιθέσεις και εξυβριστικά σχόλια».
«Ξεχειλίζει η μαγκιά στην ηγετική ομάδα»«Υπάρχει γραμμή εδώ, την οποία ο κ. Κωνσταντόπουλος την εκτέλεσε πλημμελώς και ξέφυγε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια κουλτούρα, ένα αντριλίκι, μια αντρική σχολή, αυτή καλλιεργείται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ξεχειλίζει η μαγκιά», είπε σε άλλο σημείο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
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