Άννα Παπαδοπούλου για το επεισόδιο με Κωνσταντόπουλο: Αισθάνθηκα απειλή - Ζητώ από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει, ξεχειλίζει η μαγκιά στην ηγετική ομάδα