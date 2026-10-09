Η Μπατζελή καταγγέλλει τη σιωπή του ΠΑΣΟΚ μετά τον καβγά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου με την Άννα Παπαδοπούλου: «Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό»

Τα βέλη της κ. Μπατζελή έχουν ως στόχο και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη ο οποίος υιοθέτησε, όπως υποστηρίζει η πρώην υπουργός, την ίδια «τιμωρητική παπική λογική»