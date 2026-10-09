Η Μπατζελή καταγγέλλει τη σιωπή του ΠΑΣΟΚ μετά τον καβγά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου με την Άννα Παπαδοπούλου: «Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό»
Η Μπατζελή καταγγέλλει τη σιωπή του ΠΑΣΟΚ μετά τον καβγά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου με την Άννα Παπαδοπούλου: «Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό»
Τα βέλη της κ. Μπατζελή έχουν ως στόχο και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη ο οποίος υιοθέτησε, όπως υποστηρίζει η πρώην υπουργός, την ίδια «τιμωρητική παπική λογική»
Σφοδρή επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη «σιωπή» σχετικά με την καταγγελία της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου εναντίον του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου μετά από την άγρια τηλεοπτική αντιπαράθεση κάνει με ανάρτησή της η πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Μπατζελή.
Τα βέλη της κ. Μπατζελή, της οποίας η κομματική ιδιότητα είχε ανασταλεί για έναν χρόνο με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν ως στόχο και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη ο οποίος υιοθέτησε, όπως υποστηρίζει η πρώην υπουργός, την ίδια «τιμωρητική παπική λογική». Με την ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτη τη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, τονίζει απευθυνόμενη στη Χαριλάου Τρικούπη ότι «η σιωπή απέναντί του, είναι συνενοχή» και δηλώνει ότι: «Ο λεκτικός εκφοβισμός, η απαξίωση και το πατερναλιστικό «άκουσε να σου πω», δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές επιβολής και κατάχρησης του δημόσιου λόγου. Δεν έχουν θέση στον δημοκρατικό διάλογο, πολύ περισσότερο σε έναν προοδευτικό χώρο».
Η Κατερίνα Μπατζελή επισημαίνει επίσης ότι «σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις, προσωπικές φιλίες ή συμψηφισμοί καθώς η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικές αρχές», ενώ υπογραμμίζει: «Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν».
-Παρακολούθησα σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στον ΣΚΑΪ, τη συζήτηση μεταξύ της Άννας Παπαδοπούλου και του Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART.
-Με εξέπληξε και με απογοήτευσε βαθιά η στάση του Μιχάλη Κατρίνη. Ο «χαμηλότερος» τόνος δεν αλλάζει το περιεχόμενο εφόσον υιοθέτησε την ίδια «τιμωρητική παπική λογική».
-Όταν η επιθετικότητα σχετικοποιείται, όταν η ευθύνη μετατοπίζεται σε εκείνη που την υπέστη και όταν η καθαρή καταδίκη αντικαθίσταται από δικαιολογίες, αναπαράγεται η ίδια τιμωρητική λογική που υποτίθεται ότι αποδοκιμάζουμε.
-Ο λεκτικός εκφοβισμός, η απαξίωση και το πατερναλιστικό «άκουσε να σου πω», δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές επιβολής και κατάχρησης του δημόσιου λόγου. Δεν έχουν θέση στον δημοκρατικό διάλογο, πολύ περισσότερο σε έναν προοδευτικό χώρο.
-Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις, προσωπικές φιλίες ή συμψηφισμοί. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικές αρχές.
-Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπηλή αποδοχή δεν προστατεύει κόμματα, πολιτικούς ή φίλους. Τους εκθέτει. Αυτό που τους προστατεύει είναι η αλήθεια, η ανάληψη ευθύνης και η σαφής οριοθέτηση.
Τα βέλη της κ. Μπατζελή, της οποίας η κομματική ιδιότητα είχε ανασταλεί για έναν χρόνο με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν ως στόχο και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη ο οποίος υιοθέτησε, όπως υποστηρίζει η πρώην υπουργός, την ίδια «τιμωρητική παπική λογική». Με την ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτη τη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, τονίζει απευθυνόμενη στη Χαριλάου Τρικούπη ότι «η σιωπή απέναντί του, είναι συνενοχή» και δηλώνει ότι: «Ο λεκτικός εκφοβισμός, η απαξίωση και το πατερναλιστικό «άκουσε να σου πω», δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές επιβολής και κατάχρησης του δημόσιου λόγου. Δεν έχουν θέση στον δημοκρατικό διάλογο, πολύ περισσότερο σε έναν προοδευτικό χώρο».
Η Κατερίνα Μπατζελή επισημαίνει επίσης ότι «σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις, προσωπικές φιλίες ή συμψηφισμοί καθώς η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικές αρχές», ενώ υπογραμμίζει: «Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν».
Η δήλωσή της αναλυτικά«-Ο εκφοβισμός, είτε κραυγάζει είτε ψιθυρίζει, παραμένει εκφοβισμός. Και η σιωπή απέναντι του, είναι συνενοχή
-Παρακολούθησα σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στον ΣΚΑΪ, τη συζήτηση μεταξύ της Άννας Παπαδοπούλου και του Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART.
-Με εξέπληξε και με απογοήτευσε βαθιά η στάση του Μιχάλη Κατρίνη. Ο «χαμηλότερος» τόνος δεν αλλάζει το περιεχόμενο εφόσον υιοθέτησε την ίδια «τιμωρητική παπική λογική».
-Όταν η επιθετικότητα σχετικοποιείται, όταν η ευθύνη μετατοπίζεται σε εκείνη που την υπέστη και όταν η καθαρή καταδίκη αντικαθίσταται από δικαιολογίες, αναπαράγεται η ίδια τιμωρητική λογική που υποτίθεται ότι αποδοκιμάζουμε.
-Ο λεκτικός εκφοβισμός, η απαξίωση και το πατερναλιστικό «άκουσε να σου πω», δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές επιβολής και κατάχρησης του δημόσιου λόγου. Δεν έχουν θέση στον δημοκρατικό διάλογο, πολύ περισσότερο σε έναν προοδευτικό χώρο.
-Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις, προσωπικές φιλίες ή συμψηφισμοί. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικές αρχές.
-Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπηλή αποδοχή δεν προστατεύει κόμματα, πολιτικούς ή φίλους. Τους εκθέτει. Αυτό που τους προστατεύει είναι η αλήθεια, η ανάληψη ευθύνης και η σαφής οριοθέτηση.
-Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν.»
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