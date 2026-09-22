Οι Έλληνες... ηγέτες της Tesla και το αυτοκίνητο που εντυπωσίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Έντονο ελληνικό αλλά και καθαρά αυτοκινητικό ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις της Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνιας, στην καρδιά της Silicon Valley.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα γραφεία και στα εργαστήρια της εταιρείας, ενημερώθηκε για τις τεχνολογίες πάνω στις οποίες εργάζεται σήμερα η Tesla και συνομίλησε με τους Έλληνες μηχανικούς που βρίσκονται μέσα στις ομάδες εξέλιξής της. Κεντρικό πρόσωπο της ξενάγησης ήταν ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, τον οποίο τα ρεπορτάζ της επίσκεψης παρουσιάζουν ως αντιπρόεδρο της Tesla και διευθυντή του προγράμματος Optimus.



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