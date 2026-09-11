O Mητσοτάκης για τρεις ημέρες στο Καστελλόριζο: Οι δύο συμβολισμοί της επίσκεψής του

Ο πρωθυπουργός αφενός θα στείλει μηνύματα στην Τουρκία και αφετέρου θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο του κύκλου που άνοιξε το 2010 με την προσφυγή στο ΔΝΤ που ανακοίνωσε ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελλόριζο