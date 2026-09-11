O Mητσοτάκης για τρεις ημέρες στο Καστελλόριζο: Οι δύο συμβολισμοί της επίσκεψής του
O Mητσοτάκης για τρεις ημέρες στο Καστελλόριζο: Οι δύο συμβολισμοί της επίσκεψής του
Ο πρωθυπουργός αφενός θα στείλει μηνύματα στην Τουρκία και αφετέρου θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο του κύκλου που άνοιξε το 2010 με την προσφυγή στο ΔΝΤ που ανακοίνωσε ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελλόριζο
Μπορεί οι Τούρκοι όλο το προηγούμενο διάστημα να έχουν στοχοποιήσει τα ελληνικά νησιά με πρώτο εξ αυτών το Καστελλόριζο, εντούτοις το σημερινό ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί με πλήρες πρόγραμμα έως την Κυριακή για να «μπει στο μάτι» της γείτονος.
Είναι προφανές ότι η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού ενέχει ισχυρό συμβολισμό και θα σταλούν μηνύματα με αποδέκτες στην άλλη μεριά του Αιγαίου, σε μια περίοδο αναθέρμανσης της ελληνοτουρκικής έντασης, όμως ο κ. Μητσοτάκης αφενός προετοίμαζε εδώ και εβδομάδες αυτό το ταξίδι αφετέρου έχει μια ευρύτερη στόχευση.
16 χρόνια μετά τη μετάβαση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελλόριζο για να ανακοινώσει την ένταξη της Ελλάδας στον νεοσύστατο τότε μηχανισμό δανειοδότησης, εν μέσω της δριμείας οικονομικής κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στο ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων για να συμβολίσει το κλείσιμο ενός κύκλου.
Άλλωστε, όπως το είπε και στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να περάσει από τη «Συμφωνία Αλήθειας» του 2019 και του 2023, σε μια «Συμφωνία Ευημερίας και Προόδου» με τους πολίτες. Με την Ελλάδα να είναι σε εντελώς διαφορετική θέση από μακροοικονομικής και όχι μόνο άποψης, μακριά από τις μέρες της μνημονιακής εποπτείας, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη ενότητας και κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε και από τη ΔΕΘ έκανε λόγο για την ανάγκη η ανάπτυξη να διαχέεται ισόρροπα και παντού, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας. Σημειωτέον, ο κ. Μητσοτάκης έχει να πάει στο ακριτικό νησί από το 2019, όταν ήταν ακόμα πρόεδρος της ΝΔ και τότε είχε βρεθεί εκεί μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα.
Είναι αυτονόητο και προφανώς ότι η παρουσία Μητσοτάκη θα προκαλέσει νευρικές αντιδράσεις στην Άγκυρα. Θα είναι βεβαίως μια ευκαιρία και για τον ίδιον να επισημάνει με ευκρίνεια ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές, ούτε υποδείξεις για την αμυντική θωράκιση των νησιών και για τον εξοπλισμό της. Μια αμυντική θωράκιση που καθίσταται αναγκαία λόγω της ενεργούς απειλής πολέμου από την Τουρκία, αλλά και λόγω της παρουσίας δυνάμεων σε στρατηγικά σημεία των τουρκικών παραλίων.
Ο κ. Μητσοτάκης θα φτάσει σήμερα το απόγευμα στο Καστελλόριζο, αλλά το επίσημο του πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νίκο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, θέλοντας έτσι να δώσει έναν ευρύτερο χαρακτήρα της επίσκεψης που πραγματοποιεί. Ο κ. Μητσοτάκης θα διανυκτερεύσει και το Σάββατο στο νησί, καθώς την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Είναι προφανές ότι η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού ενέχει ισχυρό συμβολισμό και θα σταλούν μηνύματα με αποδέκτες στην άλλη μεριά του Αιγαίου, σε μια περίοδο αναθέρμανσης της ελληνοτουρκικής έντασης, όμως ο κ. Μητσοτάκης αφενός προετοίμαζε εδώ και εβδομάδες αυτό το ταξίδι αφετέρου έχει μια ευρύτερη στόχευση.
16 χρόνια μετά τη μετάβαση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελλόριζο για να ανακοινώσει την ένταξη της Ελλάδας στον νεοσύστατο τότε μηχανισμό δανειοδότησης, εν μέσω της δριμείας οικονομικής κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στο ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων για να συμβολίσει το κλείσιμο ενός κύκλου.
Άλλωστε, όπως το είπε και στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να περάσει από τη «Συμφωνία Αλήθειας» του 2019 και του 2023, σε μια «Συμφωνία Ευημερίας και Προόδου» με τους πολίτες. Με την Ελλάδα να είναι σε εντελώς διαφορετική θέση από μακροοικονομικής και όχι μόνο άποψης, μακριά από τις μέρες της μνημονιακής εποπτείας, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη ενότητας και κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε και από τη ΔΕΘ έκανε λόγο για την ανάγκη η ανάπτυξη να διαχέεται ισόρροπα και παντού, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας. Σημειωτέον, ο κ. Μητσοτάκης έχει να πάει στο ακριτικό νησί από το 2019, όταν ήταν ακόμα πρόεδρος της ΝΔ και τότε είχε βρεθεί εκεί μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα.
Είναι αυτονόητο και προφανώς ότι η παρουσία Μητσοτάκη θα προκαλέσει νευρικές αντιδράσεις στην Άγκυρα. Θα είναι βεβαίως μια ευκαιρία και για τον ίδιον να επισημάνει με ευκρίνεια ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές, ούτε υποδείξεις για την αμυντική θωράκιση των νησιών και για τον εξοπλισμό της. Μια αμυντική θωράκιση που καθίσταται αναγκαία λόγω της ενεργούς απειλής πολέμου από την Τουρκία, αλλά και λόγω της παρουσίας δυνάμεων σε στρατηγικά σημεία των τουρκικών παραλίων.
Ο κ. Μητσοτάκης θα φτάσει σήμερα το απόγευμα στο Καστελλόριζο, αλλά το επίσημο του πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νίκο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, θέλοντας έτσι να δώσει έναν ευρύτερο χαρακτήρα της επίσκεψης που πραγματοποιεί. Ο κ. Μητσοτάκης θα διανυκτερεύσει και το Σάββατο στο νησί, καθώς την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα