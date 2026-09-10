Δείτε live: H Mαρία Καρυστιανού παρουσιάζει στη ΔΕΘ το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
Δείτε live: H Mαρία Καρυστιανού παρουσιάζει στη ΔΕΘ το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
H εκδήλωση πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός»
Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παρουσιάζει αυτήν την ώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Πρόεδρος του Κινήματος, Μαρία Καρυστιανού.
Στο επίκεντρο της ομιλίας της αναμένεται να τεθούν θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου, η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, το δημογραφικό και η αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής.
H εκδήλωση πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός».
Δείτε live
Στο επίκεντρο της ομιλίας της αναμένεται να τεθούν θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου, η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, το δημογραφικό και η αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής.
H εκδήλωση πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός».
Δείτε live
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