Δείτε live: H Mαρία Καρυστιανού παρουσιάζει στη ΔΕΘ το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρία Καρυστιανού

Δείτε live: H Mαρία Καρυστιανού παρουσιάζει στη ΔΕΘ το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

H εκδήλωση πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός»

Δείτε live: H Mαρία Καρυστιανού παρουσιάζει στη ΔΕΘ το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
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Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παρουσιάζει αυτήν την ώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Πρόεδρος του Κινήματος, Μαρία Καρυστιανού.

Στο επίκεντρο της ομιλίας της αναμένεται να τεθούν θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου, η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, το δημογραφικό και η αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής.

H εκδήλωση πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός».

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4 ΣΧΟΛΙΑ
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