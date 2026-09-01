Το αντίο του Άδωνι Γεωργιάδη στο στέλεχος της ΝΔ Βάσω Φιλιππάτου - «Χθες το μεσημέρι μιλούσαμε, σήμερα έφυγε ξαφνικά»

´Ηταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη… pic.twitter.com/VlcF4iIImw