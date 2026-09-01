Στο Αυτόφωρο ο 24χρονος που έκανε drift στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο

O νεαρός Ούγγρος ανέφερε ότι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη καθώς ταξιδεύει στην Ευρώπη συμμετέχοντας μαζί με άλλους οδηγούσε σε εκδηλώσεις αυτοκινήτων «super cars»





Ο νεαρός, υπήκοος Ουγγαρίας, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης





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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι έκανε «επίδειξη», αναγνωρίζοντας την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Επιπλέον, ο νεαρός ανέφερε ότι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη καθώς ταξιδεύει στην Ευρώπη συμμετέχοντας μαζί με άλλους οδηγούσε σε εκδηλώσεις αυτοκινήτων «super cars». Κλείσιμο



Στο μεταξύ, το βίντεο που καταγράφει στιγμές από την πορεία του και είδε το φως της δημοσιότητας από ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα μέσα μαζικής δικτύωσης, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων καθώς ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 24χρονου οδηγού ο οποίος κατηγορείται ότι πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη , το πρωί της περασμένης Κυριακής.Ο νεαρός, υπήκοος Ουγγαρίας, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ΘεσσαλονίκηςΣύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο το οποίο χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», ενώ έκανε «επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων».Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι έκανε «επίδειξη», αναγνωρίζοντας την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Επιπλέον, ο νεαρός ανέφερε ότι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη καθώς ταξιδεύει στην Ευρώπη συμμετέχοντας μαζί με άλλους οδηγούσε σε εκδηλώσεις αυτοκινήτων «super cars».Στο μεταξύ, το βίντεο που καταγράφει στιγμές από την πορεία του και είδε το φως της δημοσιότητας από ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα μέσα μαζικής δικτύωσης, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων καθώς ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.





Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.



Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι τρεις και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.



Όπως είχε αναφέρει στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικης Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, ο Δήμος Θεσσαλονικης είχε δώσει άδεια σε εταιρεία για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα κι επουδενί δεν δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς.



«Είχε μια εκδήλωση, στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί σταματημένα τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το «Μακεδονία Παλάς» αλλά κάποιοι μαρσάραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην Τροχαία για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση» είπε ο κ. Δημαρέλος επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για την στατική παρουσίαση οχημάτων στην εταιρεία «Zero2 rally» ενώ παρόντες στο σημείο ήταν και δημοτικοί αστυνόμοι και παρά τις εκκλήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους δεν εισακούστηκαν και κυριολεκτικά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν το δρόμο και το πλακόστρωτο σε πίστα για ράλι.