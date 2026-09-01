Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα για Ασπίδα του Αχιλλέα: Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου
Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα για Ασπίδα του Αχιλλέα: Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου
Η Πνινάτ Γιανάι κάνει λόγο για συμφωνία-ορόσημο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα
Συμφωνία-ορόσημο χαρακτηρίζει η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, την υπογραφή χθες, Δευτέρα, για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.
Όπως σημειώνει στην ανάρτησή της στα social media, «οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες —από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης— θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές».
Επικαλούμενη, δε, τις δηλώσεις του επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών της Ελλάδας, Ιωάννη Μπούρα, η κυρία Γιανάι καταλήγει «ξεκινήσαμε ως εταίροι — και καταλήξαμε ως φίλοι. Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία. Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας».
Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες —από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης— θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές.
Η συμφωνία εμβαθύνει επίσης τη βιομηχανική συνεργασία: περίπου το 25% της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά την ισραηλινή και την ελληνική βιομηχανία μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
Όπως δήλωσε κατά την τελετή ο Ιωάννης Μπούρας, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών της Ελλάδας:
«Δεν πρόκειται απλώς για μια δέσμευση. Είναι μια ευκαιρία».
Μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε, να αναπτύξουμε και να υπερασπιστούμε μαζί.
Όταν Ισραηλινοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι με χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη — και σε μια σαφή δήλωση ότι δύο έθνη με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
Πρόκειται επίσης για μια συνάντηση της ιστορικής σοφίας με τη σύγχρονη καινοτομία: τα θεμέλια που έθεσαν ο Αριστοτέλης, ο Αρχιμήδης, ο Δημόκριτος και οι μεγάλοι στοχαστές της αρχαίας Ελλάδας συναντούν σήμερα την ισραηλινή τεχνολογική αριστεία, καθώς οικοδομούμε την άμυνα του αύριο.
Η χτεσινή συνάντηση ολοκληρώθηκε με λόγια που αποτυπώνουν το πνεύμα αυτής της συμφωνίας:
«Ξεκινήσαμε ως εταίροι — και καταλήξαμε ως φίλοι».
Συγχαρητήρια στις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ και στην Ελλάδα για αυτό το προηγμένο αμυντικό σύστημα, για τις θέσεις εργασίας και τη συνεργασία που θα δημιουργήσει, καθώς και για μια εταιρική σχέση που γίνεται διαρκώς βαθύτερη, ισχυρότερη και πιο στρατηγική.
Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία.
Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας. 🇮🇱🇬🇷
Όπως σημειώνει στην ανάρτησή της στα social media, «οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες —από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης— θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές».
Επικαλούμενη, δε, τις δηλώσεις του επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών της Ελλάδας, Ιωάννη Μπούρα, η κυρία Γιανάι καταλήγει «ξεκινήσαμε ως εταίροι — και καταλήξαμε ως φίλοι. Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία. Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας».
Χτες, στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, υπεγράφη μια συμφωνία-ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα.— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) September 1, 2026
Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες —από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές… pic.twitter.com/T9ZSCfp1sW
Όλη η ανάρτηση της Πνινάτ ΓιανάιΧτες, στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, υπεγράφη μια συμφωνία-ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα.
Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες —από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης— θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές.
Η συμφωνία εμβαθύνει επίσης τη βιομηχανική συνεργασία: περίπου το 25% της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά την ισραηλινή και την ελληνική βιομηχανία μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
Όπως δήλωσε κατά την τελετή ο Ιωάννης Μπούρας, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών της Ελλάδας:
«Δεν πρόκειται απλώς για μια δέσμευση. Είναι μια ευκαιρία».
Μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε, να αναπτύξουμε και να υπερασπιστούμε μαζί.
Όταν Ισραηλινοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι με χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη — και σε μια σαφή δήλωση ότι δύο έθνη με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
Πρόκειται επίσης για μια συνάντηση της ιστορικής σοφίας με τη σύγχρονη καινοτομία: τα θεμέλια που έθεσαν ο Αριστοτέλης, ο Αρχιμήδης, ο Δημόκριτος και οι μεγάλοι στοχαστές της αρχαίας Ελλάδας συναντούν σήμερα την ισραηλινή τεχνολογική αριστεία, καθώς οικοδομούμε την άμυνα του αύριο.
Η χτεσινή συνάντηση ολοκληρώθηκε με λόγια που αποτυπώνουν το πνεύμα αυτής της συμφωνίας:
«Ξεκινήσαμε ως εταίροι — και καταλήξαμε ως φίλοι».
Συγχαρητήρια στις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ και στην Ελλάδα για αυτό το προηγμένο αμυντικό σύστημα, για τις θέσεις εργασίας και τη συνεργασία που θα δημιουργήσει, καθώς και για μια εταιρική σχέση που γίνεται διαρκώς βαθύτερη, ισχυρότερη και πιο στρατηγική.
Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία.
Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας. 🇮🇱🇬🇷
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