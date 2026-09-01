ΕΚΠΑ: 190 χρόνια ιστορίας και ένα νέο στοίχημα διεθνούς πρωταγωνιστικού ρόλου

Από το πρώτο πανεπιστήμιο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον – Η επέκταση στην Κύπρο, οι 100.000 φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι διεθνείς συνεργασίες και η Προεδρία της Συνόδου Πρυτάνεων