Κόντρα Βούλτεψη με Ζωή για την Ακρίτα: Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα; - Δείτε βίντεο
Κόντρα Βούλτεψη με Ζωή για την Ακρίτα: Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα; - Δείτε βίντεο
«Καήκαμε στον χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» σχολίασε η βουλευτής της ΝΔ - «Εσείς που έχετε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου συμφωνείτε με τις απόψεις της;» είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης Δουδωνής
Νέα κόντρα ξέσπασε στη Βουλή με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ενόψει της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στην Ολομέλεια.
«Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» είπε η Σοφία Βούλτεψη, σχολιάζοντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών την κριτική που άσκησαν κατά της πλειοψηφίας οι Παναγιώτης Δουδωνής και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι δύο βουλευτές υπενθύμισαν ότι η ΝΔ είχε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015.
«Μπλοκάρετε να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος στη Βουλή» είχε πει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην κυρία Βούλτεψη, που ήταν προεδρεύουσα της επιτροπής.
Από την πλευρά του, ο κ. Δουδωνής εγκάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι με τη στάση της επιδιώκει να ελέγξει τη σύνθεση του προεδρείου της Βουλής και της Διάσκεψης των Προέδρων, ενώ επικαλέστηκε ανάλυση του Γιώργου Γεραπετρίτη, στην οποία ο νυν υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι «οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής κατ' άρθρον 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος υπό την ειδικότερη έκφανση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας».
«Εμείς λοιπόν, ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας αυτά που λένε όλοι οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός, συμφωνούμε απολύτως, τάχα, με την κυρία Ακρίτα και τις θέσεις της τις επιμέρους. Εσείς που έχετε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, συμφωνείτε και εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου; Καταλαβαίνετε τον παραλογισμό στον οποίο έχετε φτάσει;» είπε ο κ. Δουδωνής, καλώντας την πλειοψηφία να ανακαλέσει και να αναθεωρήσει τη στάση της μέχρι την Τετάρτη.
«Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την κυρία Βούλτεψη να σχολιάζει: «Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;»
Δείτε βίντεο
«Προεδρεύω από το 2004, καθώς είμαι το αρχαιότερο μέλος της επιτροπής από την Κοινοβουλευτική μου Ομάδα», απάντησε η κυρία Βούλτεψη. «Δεν είστε ούτε η KGB ούτε η OGPU», πρόσθεσε.
«Για εμάς τίθεται ζήτημα τάξεως», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εγκάλεσε τη ΝΔ ότι «μπλοκάρει επιδεικτικά την επιλογή αντιπροέδρου στη Βουλή» την ίδια ώρα που οι βουλευτές της απουσιάζουν από την Επιτροπή.
«Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» είπε η Σοφία Βούλτεψη, σχολιάζοντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών την κριτική που άσκησαν κατά της πλειοψηφίας οι Παναγιώτης Δουδωνής και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι δύο βουλευτές υπενθύμισαν ότι η ΝΔ είχε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015.
«Μπλοκάρετε να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος στη Βουλή» είχε πει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην κυρία Βούλτεψη, που ήταν προεδρεύουσα της επιτροπής.
Από την πλευρά του, ο κ. Δουδωνής εγκάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι με τη στάση της επιδιώκει να ελέγξει τη σύνθεση του προεδρείου της Βουλής και της Διάσκεψης των Προέδρων, ενώ επικαλέστηκε ανάλυση του Γιώργου Γεραπετρίτη, στην οποία ο νυν υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι «οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής κατ' άρθρον 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος υπό την ειδικότερη έκφανση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας».
«Εμείς λοιπόν, ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας αυτά που λένε όλοι οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός, συμφωνούμε απολύτως, τάχα, με την κυρία Ακρίτα και τις θέσεις της τις επιμέρους. Εσείς που έχετε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, συμφωνείτε και εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου; Καταλαβαίνετε τον παραλογισμό στον οποίο έχετε φτάσει;» είπε ο κ. Δουδωνής, καλώντας την πλειοψηφία να ανακαλέσει και να αναθεωρήσει τη στάση της μέχρι την Τετάρτη.
«Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την κυρία Βούλτεψη να σχολιάζει: «Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;»
Δείτε βίντεο
Καβγάς Βούλτεψη - ΚωνσταντοπούλουΝωρίτερα, η Πλεύση Ελευθερίας αντέδρασε στην παρουσία της κυρίας Βούλτεψη στη θέση της προεδρεύουσας της Επιτροπής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ρωτά πού βρίσκονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και γιατί προεδρεύει.
«Προεδρεύω από το 2004, καθώς είμαι το αρχαιότερο μέλος της επιτροπής από την Κοινοβουλευτική μου Ομάδα», απάντησε η κυρία Βούλτεψη. «Δεν είστε ούτε η KGB ούτε η OGPU», πρόσθεσε.
«Για εμάς τίθεται ζήτημα τάξεως», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εγκάλεσε τη ΝΔ ότι «μπλοκάρει επιδεικτικά την επιλογή αντιπροέδρου στη Βουλή» την ίδια ώρα που οι βουλευτές της απουσιάζουν από την Επιτροπή.
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