Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: «Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια;»

« Είναι συγκλονιστικό κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, να λέει το 2026 για το ιδιωτικό χρέος, επειδή τον πέρασε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, να χαρίσουμε το 30% της αρχικής οφειλής» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης