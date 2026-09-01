Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: «Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια;»
Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: «Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια;»
«Είναι συγκλονιστικό κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, να λέει το 2026 για το ιδιωτικό χρέος, επειδή τον πέρασε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, να χαρίσουμε το 30% της αρχικής οφειλής» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Την άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του την Τρίτη διερωτώμενος «είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα;» και «είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια;», με αφορμή τα όσα, όπως είπε, προτείνει για το ιδιωτικό χρέος.
«Άμα σου λέει ότι πρέπει να διαγράφεις το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Είναι συγκλονιστικό κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχει εφαρμόσει μνημόνιο, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ έρχεται και λέει το 2026 επειδή τον πέρασε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις να χαρίσουμε το 30% της αρχικής οφειλής. Αν αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Στο πλαίσιο αυτό μετά από ερώτηση για το αν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «στην Ελλάδα ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα, δεν ψηφίζει ούτε κόμματα ούτε προτάσεις ούτε προγράμματα. Η σύγκριση Τσίπρα -Ανδρουλάκη είναι ετεροβαρής. 170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη».
Όσον αφορά το αν η ΝΔ θα συγκυβερνούσε με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε προς το παρόν κόμμα δεν βλέπω. Αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας την ΝΔ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα», αν και τόνισε «γιατί να συγκυβερνήσουμε; Θα πάρουμε αυτοδυναμία».
Ο ίδιος, τέλος, επέμεινε στον χαρακτηρισμό «παλιόπαιδο» για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους φυλακή με ψέματα για να κερδίσει τις εκλογές εσείς θα τον πείτε καλό χαρακτήρα; Είναι προφανές ότι είναι ένας κακός χαρακτήρας, μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο. Ο Τσίπρας καθαρίσει σας αυγά, στεγνά, όλους τους συνεργάτες του αυτό είναι δείγμα καλού χαρακτήρα;».
«Άμα σου λέει ότι πρέπει να διαγράφεις το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Είναι συγκλονιστικό κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχει εφαρμόσει μνημόνιο, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ έρχεται και λέει το 2026 επειδή τον πέρασε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις να χαρίσουμε το 30% της αρχικής οφειλής. Αν αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Στο πλαίσιο αυτό μετά από ερώτηση για το αν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «στην Ελλάδα ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα, δεν ψηφίζει ούτε κόμματα ούτε προτάσεις ούτε προγράμματα. Η σύγκριση Τσίπρα -Ανδρουλάκη είναι ετεροβαρής. 170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη».
Όσον αφορά το αν η ΝΔ θα συγκυβερνούσε με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε προς το παρόν κόμμα δεν βλέπω. Αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας την ΝΔ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα», αν και τόνισε «γιατί να συγκυβερνήσουμε; Θα πάρουμε αυτοδυναμία».
Ο ίδιος, τέλος, επέμεινε στον χαρακτηρισμό «παλιόπαιδο» για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους φυλακή με ψέματα για να κερδίσει τις εκλογές εσείς θα τον πείτε καλό χαρακτήρα; Είναι προφανές ότι είναι ένας κακός χαρακτήρας, μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο. Ο Τσίπρας καθαρίσει σας αυγά, στεγνά, όλους τους συνεργάτες του αυτό είναι δείγμα καλού χαρακτήρα;».
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