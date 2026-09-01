Ανδρουλάκης: Στηρίζουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά δεν θα ξεπλύνουμε τις ευθύνες που έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον Νετανιάχου στο Ποινικό Δικαστήριο