Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Μουζουράς στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
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Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Μουζουράς στα Χανιά

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις Αρχές

Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Μουζουράς στα Χανιά
UPD:
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στον Μουζουρά Χανίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 24 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά από μια περίπου ώρα η φωτιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

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