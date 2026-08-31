Κικίλιας: Η ευρωπαϊκή ακαμψία απειλεί τη συμφωνία για την «πράσινη» ναυτιλία

Ο υπουργός Ναυτιλίας προειδοποιεί ότι οι θέσεις των χωρών που εκπροσωπούν πάνω από το 70% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη – Στο Λονδίνο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις του IMO από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου