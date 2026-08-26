Κυπριακό: Εβδομαδιαίες συναντήσεις συμφώνησαν Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν
Κυπριακό: Εβδομαδιαίες συναντήσεις συμφώνησαν Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν
Η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από δυόμισι ώρες και ήταν η πιο μακρά σε χρονική διάρκεια συνάντηση που είχαν μέχρι σήμερα ο Κύπρος πρόεδρος με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη
Σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται ακόμη συχνότερα εφόσον το απαιτούν οι εξελίξεις, συμφώνησαν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν.
Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ, στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από δυόμισι ώρες και ήταν η πιο μακρά σε χρονική διάρκεια συνάντηση που είχαν μέχρι σήμερα Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν.
Αναχωρώντας από τον χώρο, ο Κύπριος πρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται» και ότι βρίσκεται «σε καλό δρόμο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και επικεντρώθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τα επόμενα βήματα μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.
Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την εκτίμησή τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις απευθείας επαφές τους.
Παράλληλα αποφασίστηκε να ανακοινωθούν την Πέμπτη τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών, ενός από τα βήματα που είχαν συζητηθεί κατά την επίσκεψη Γκουτέρες.
Στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών δεν καταγράφεται συμφωνία για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε εισηγηθεί το ταυτόχρονο άνοιγμα σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και στην περιοχή της Αθηένου. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε αποδεχθεί την πρόταση, ενώ ο Τουφάν Ερχιουρμάν είχε εκφράσει επιφυλάξεις.
Πριν από τη συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι επιδίωξή του ήταν η έναρξη εντατικών και αποτελεσματικών διαβουλεύσεων, με άτυπο ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί εκεί με τον Αντόνιο Γκουτέρες και να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των επαφών. Ξεχωριστή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα αναμένεται να έχει και ο Τουφάν Ερχιουρμάν.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται επίσης να επιστρέψει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η εργασία των Ηνωμένων Εθνών για την καταγραφή των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
Η διαδικασία αποσκοπεί στην κατάλληλη προετοιμασία μιας νέας άτυπης διάσκεψης «5+1», με τη συμμετοχή των δύο κυπριακών πλευρών, των τριών εγγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας, καθώς και του ΟΗΕ. Στόχος της Λευκωσίας είναι η διάσκεψη να οδηγήσει σε απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το καλοκαίρι του 2017.
Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ, στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από δυόμισι ώρες και ήταν η πιο μακρά σε χρονική διάρκεια συνάντηση που είχαν μέχρι σήμερα Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν.
Αναχωρώντας από τον χώρο, ο Κύπριος πρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται» και ότι βρίσκεται «σε καλό δρόμο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και επικεντρώθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τα επόμενα βήματα μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.
Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την εκτίμησή τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις απευθείας επαφές τους.
Εντατικοποίηση του διαλόγου
Παράλληλα αποφασίστηκε να ανακοινωθούν την Πέμπτη τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών, ενός από τα βήματα που είχαν συζητηθεί κατά την επίσκεψη Γκουτέρες.
Στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών δεν καταγράφεται συμφωνία για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε εισηγηθεί το ταυτόχρονο άνοιγμα σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και στην περιοχή της Αθηένου. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε αποδεχθεί την πρόταση, ενώ ο Τουφάν Ερχιουρμάν είχε εκφράσει επιφυλάξεις.
Πριν από τη συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι επιδίωξή του ήταν η έναρξη εντατικών και αποτελεσματικών διαβουλεύσεων, με άτυπο ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Ορόσημο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Κύπριος Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί εκεί με τον Αντόνιο Γκουτέρες και να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των επαφών. Ξεχωριστή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα αναμένεται να έχει και ο Τουφάν Ερχιουρμάν.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται επίσης να επιστρέψει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η εργασία των Ηνωμένων Εθνών για την καταγραφή των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
Η διαδικασία αποσκοπεί στην κατάλληλη προετοιμασία μιας νέας άτυπης διάσκεψης «5+1», με τη συμμετοχή των δύο κυπριακών πλευρών, των τριών εγγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας, καθώς και του ΟΗΕ. Στόχος της Λευκωσίας είναι η διάσκεψη να οδηγήσει σε απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το καλοκαίρι του 2017.
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