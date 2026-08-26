Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν με ορόσημο τη Νέα Υόρκη: Επί τάπητος το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης

Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί την πρόταση του ΟΗΕ, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει δώσει ακόμα τη συγκατάθεσή της - Χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών για την επανέναρξη των δικοινοτικών συνομιλιών