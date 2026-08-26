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Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν με ορόσημο τη Νέα Υόρκη: Επί τάπητος το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης
Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν με ορόσημο τη Νέα Υόρκη: Επί τάπητος το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης
Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί την πρόταση του ΟΗΕ, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει δώσει ακόμα τη συγκατάθεσή της - Χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών για την επανέναρξη των δικοινοτικών συνομιλιών
Σε εξέλιξη βρίσκεται στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας η συνάντηση του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, η πρώτη μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, στα τέλη Ιουλίου.
Η συνάντηση άρχισε λίγο μετά τις 16:00 στα γραφεία της αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας. Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκε ο επικεφαλής του Γραφείου Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Σεργκέι Ιλαριόνοφ.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αναχωρώντας από το Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε ότι προσβλέπει σε ουσιαστική συζήτηση, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία εντατικότερων διαβουλεύσεων. Όπως ανέφερε, κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ χωριστή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα αναμένεται να έχει και ο Τουφάν Έρχιουρμαν.
Στόχος είναι οι δύο πλευρές να παρουσιάσουν στον Γενικό Γραμματέα τα αποτελέσματα της προεργασίας που θα μεσολαβήσει και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.
Παράλληλα, η εργασία των Ηνωμένων Εθνών για την καταγραφή των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις βρίσκεται, σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει ότι οι συνομιλίες πρέπει να επαναρχίσουν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017 στο Κραν Μοντανά, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν έχει διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι η έναρξη νέας διαδικασίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιστροφή στο σημείο όπου σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί την πρόταση, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. Το θέμα παρέμεινε ανοικτό μετά τις συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα στη Λευκωσία και επανέρχεται τώρα ως ένα πρώτο τεστ για τις προθέσεις των δύο πλευρών.
Στην ατζέντα βρίσκονται ακόμη η μεθοδολογία μιας νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας, η καταγραφή των συγκλίσεων και άλλα μέτρα που είχε συζητήσει ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
Απαντώντας στις αναφορές της τουρκοκυπριακής πλευράς για την ακύρωση διεθνών διοργανώσεων στα κατεχόμενα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαχώρισε το ζήτημα των παράνομων ενεργειών από την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Υποστήριξε ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι εκείνη που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού.
Η συνάντηση άρχισε λίγο μετά τις 16:00 στα γραφεία της αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας. Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκε ο επικεφαλής του Γραφείου Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Σεργκέι Ιλαριόνοφ.
Χαμηλές προσδοκίεςΑπό τη συνάντηση δεν αναμένονται άμεσες αποφάσεις ή κάποια θεαματική εξέλιξη. Θεωρείται, ωστόσο, κρίσιμη για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να αρχίσει ένας νέος κύκλος εντατικών επαφών, με άτυπο χρονικό ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αναχωρώντας από το Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε ότι προσβλέπει σε ουσιαστική συζήτηση, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία εντατικότερων διαβουλεύσεων. Όπως ανέφερε, κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ χωριστή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα αναμένεται να έχει και ο Τουφάν Έρχιουρμαν.
Στόχος είναι οι δύο πλευρές να παρουσιάσουν στον Γενικό Γραμματέα τα αποτελέσματα της προεργασίας που θα μεσολαβήσει και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.
Στην Κύπρο η ΟλγκίνΟ Κύπριος Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Παράλληλα, η εργασία των Ηνωμένων Εθνών για την καταγραφή των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις βρίσκεται, σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει ότι οι συνομιλίες πρέπει να επαναρχίσουν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017 στο Κραν Μοντανά, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν έχει διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι η έναρξη νέας διαδικασίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιστροφή στο σημείο όπου σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις.
Στο τραπέζι τα οδοφράγματαΣημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και ειδικότερα την πρόταση του Αντόνιο Γκουτέρες για ταυτόχρονο άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και στην περιοχή της Αθηένου.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί την πρόταση, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. Το θέμα παρέμεινε ανοικτό μετά τις συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα στη Λευκωσία και επανέρχεται τώρα ως ένα πρώτο τεστ για τις προθέσεις των δύο πλευρών.
Στην ατζέντα βρίσκονται ακόμη η μεθοδολογία μιας νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας, η καταγραφή των συγκλίσεων και άλλα μέτρα που είχε συζητήσει ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
Απαντώντας στις αναφορές της τουρκοκυπριακής πλευράς για την ακύρωση διεθνών διοργανώσεων στα κατεχόμενα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαχώρισε το ζήτημα των παράνομων ενεργειών από την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Υποστήριξε ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι εκείνη που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού.
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