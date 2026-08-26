Τουρνάς: Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης

Ο Υπουργός τόνισε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, καθώς στα τέλη Αυγούστου η ξηρασία είναι πλέον ιδιαίτερα έντονη, η γη έχει «στεγνώσει» και υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα διαθέσιμης καύσιμης ύλης