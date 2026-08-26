Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα την Πέμπτη και την Παρασκευή

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του στη Μακεδονία ο σταθμός «Μίκρα» όπου θα παραστεί στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά