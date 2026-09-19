Προκαλεί ξανά ο Φιντάν με τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου

«Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης, δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών