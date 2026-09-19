Φρέντι Μπελέρης: Άστοχη η αναφορά μου για τον Κασιδιάρη, στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τη δημοκρατία
Φρέντι Μπελέρης: Άστοχη η αναφορά μου για τον Κασιδιάρη, στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τη δημοκρατία
Το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την αποδοκιμασία του Φρέντι Μπελέρη από την κυβέρνηση - Παρότι είχε ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος δεν είναι ακροδεξιός, είχε δηλώσει ότι ο Κασιδιάρης «είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του»
«Άστοχη» χαρακτηρίζει ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντι Μπελέρης την αναφορά του «ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του» για τον Ηλία Κασιδιάρη σε τηλεοπτική συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες, καθώς είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητούσε την αποδοκιμασία του..
Ο κ. Μπελέρης σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook γράφει «μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ».
«Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει. Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια» προσθέτει ο Φρέντι Μπελέρης.
Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ.
Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει.
Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου.
Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια.
Σε κάθε περίπτωση, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια παράταξη που επι των ημερών διακυβέρνησής της συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη, βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μπορεί η δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις.
Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη.
Ο κ. Μπελέρης σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook γράφει «μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ».
«Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει. Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια» προσθέτει ο Φρέντι Μπελέρης.
Όλη η ανάρτηση του Φρέντι Μπελέρη
Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ.
Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει.
Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου.
Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια.
Σε κάθε περίπτωση, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια παράταξη που επι των ημερών διακυβέρνησής της συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη, βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μπορεί η δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις.
Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη.
Η αναφορά Μπελέρη για τον ΚασιδιάρηΕρωτηθείς πριν από λίγες ημέρες στο ΟΝΕ για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο Φρέντι Μπελέρης είχε πει «δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη ούτε έχουμε συμπορευτεί, ούτε ο Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του. Από εκεί και πέρα το Σύνταγμα και η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους και τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν τον φοβάμαι».
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
«Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φ. Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως ‘έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)' και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του. Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν ‘ανδραγάθημα' εκτίοντας την ποινή τους.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της ‘Θεσσαλονίκης' ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη. Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση.
Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;
Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;».
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