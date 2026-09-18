Δημοσκόπηση MRB: Στο 72,5% η συσπείρωση της ΝΔ, στο 59,6% του ΠΑΣΟΚ - Οι επιλογές των αναποφάσιστων
Δημοσκόπηση MRB: Στο 72,5% η συσπείρωση της ΝΔ, στο 59,6% του ΠΑΣΟΚ - Οι επιλογές των αναποφάσιστων
Στον ΣΥΡΙΖΑ η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ - Ακολουθούν Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ
Στο 72,5% βρίσκεται η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024, σύμφωνα με το β' μέρος της δημοσκόπησης της MRB που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΡΕΝ.
Οι κυριότερες διαρροές για το κυβερνών κόμμα καταγράφονται προς την αδιευκρίνιστη ψήφο (9,8%) και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ (4,2%) η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα (4%) το Άλλο Κόμμα (4,1%), Ελληνική Λύση: 2%, Νίκη: 1,7%, Πλεύση Ελευθερίας: 1,7%.
Για το ΠΑΣΟΚ, η συσπείρωση καταγράφεται στο 59,6% με τις μεγαλύτερες απώλειές του να εμφανίζονται προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα (10,3%), ΝΔ (8,1%), Αδιευκρίνιστη ψήφος (10,2%), ΚΚΕ (3,1%), Πλεύση Ελευθερίας (2,5%), Νίκη (1,8%) Ελληνική Λύση (1,1%) και Άλλο κόμμα (3,3%).
Όσον αφορά το «ποιοι επιλέγουν την ΕΛ.Α.Σ.», με βάση τους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών του 2024, η μεγαλύτερη δεξαμενή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, από τους οποίους το 62,3% εμφανίζεται να την επιλέγει. Ακολουθούν: Νέα Αριστερά: 28%, Πλεύση Ελευθερίας: 25,2%, ΚΚΕ: 23,1%, ΠΑΣΟΚ: 10%, ΝΔ: 4%.
Η έρευνα καταγράφει και την πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά με το 4,9% να απαντά ότι σίγουρα θα ψήφιζε τον πρώην πρωθυπουργό.
Σε ότι αφορά τους αναποφάσιστους και τις εκτιμήσεις τους για τις προτάσεις που έκαναν οι κ.κ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 16,6% εκφράζει θετική γνώμη για την αποτελεσματικότητα των μέτρων Μητσοτάκη, το 11,7% για την αποτελεσματικότητα των μέτρων Τσίπρα και το 11,5% για την αποτελεσματικότητα των μέτρων Ανδρουλάκη.
Σε άλλη δέσμη ερωτημάτων προς τους αναποφάσιστους, το 32,6% θεωρεί κοστολογημένα τα μέτρα Ανδρουλάκη, το 22,3% θεωρεί κοστολογημένα τα μέτρα Τσίπρα και το 15,4% απαντά ότι ο Τσίπρας θα φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο.
Στο β' μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN, οι πολίτες τάσσονται πλειοψηφικά υπέρ της συνέχισης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ 51,1%), αλλά και υπέρ της προώθησης των σχεδιασμών για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο (59,3%).
Οι κυριότερες διαρροές για το κυβερνών κόμμα καταγράφονται προς την αδιευκρίνιστη ψήφο (9,8%) και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ (4,2%) η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα (4%) το Άλλο Κόμμα (4,1%), Ελληνική Λύση: 2%, Νίκη: 1,7%, Πλεύση Ελευθερίας: 1,7%.
Για το ΠΑΣΟΚ, η συσπείρωση καταγράφεται στο 59,6% με τις μεγαλύτερες απώλειές του να εμφανίζονται προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα (10,3%), ΝΔ (8,1%), Αδιευκρίνιστη ψήφος (10,2%), ΚΚΕ (3,1%), Πλεύση Ελευθερίας (2,5%), Νίκη (1,8%) Ελληνική Λύση (1,1%) και Άλλο κόμμα (3,3%).
Όσον αφορά το «ποιοι επιλέγουν την ΕΛ.Α.Σ.», με βάση τους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών του 2024, η μεγαλύτερη δεξαμενή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, από τους οποίους το 62,3% εμφανίζεται να την επιλέγει. Ακολουθούν: Νέα Αριστερά: 28%, Πλεύση Ελευθερίας: 25,2%, ΚΚΕ: 23,1%, ΠΑΣΟΚ: 10%, ΝΔ: 4%.
Η έρευνα καταγράφει και την πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά με το 4,9% να απαντά ότι σίγουρα θα ψήφιζε τον πρώην πρωθυπουργό.
Σε ότι αφορά τους αναποφάσιστους και τις εκτιμήσεις τους για τις προτάσεις που έκαναν οι κ.κ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 16,6% εκφράζει θετική γνώμη για την αποτελεσματικότητα των μέτρων Μητσοτάκη, το 11,7% για την αποτελεσματικότητα των μέτρων Τσίπρα και το 11,5% για την αποτελεσματικότητα των μέτρων Ανδρουλάκη.
Σε άλλη δέσμη ερωτημάτων προς τους αναποφάσιστους, το 32,6% θεωρεί κοστολογημένα τα μέτρα Ανδρουλάκη, το 22,3% θεωρεί κοστολογημένα τα μέτρα Τσίπρα και το 15,4% απαντά ότι ο Τσίπρας θα φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο.
Στο β' μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN, οι πολίτες τάσσονται πλειοψηφικά υπέρ της συνέχισης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ 51,1%), αλλά και υπέρ της προώθησης των σχεδιασμών για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο (59,3%).
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