Μαρινάκης: Θα προχωρήσει η διασύνδεση με την Κύπρο, η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθέτησε το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο στο 1 δισ. ευρώ και ενδεχομένως λίγο παραπάνω, σημειώνοντας ότι το τελικό ύψος των παρεμβάσεων της ΔΕΘ συνδέεται με τα δημοσιονομικά δεδομένα και την οροφή δαπανών

Άγκυρας να υπάρχει ενημέρωση της Τουρκίας για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό.



«Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς σε ό,τι αφορά την έρευνα και το καλώδιο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τους κανόνες αυτούς», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παράλληλα επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου.







ΔΕΘ: «Σίγουρα 1 δισ. και ίσως λίγο παραπάνω» Από τα ελληνοτουρκικά η συζήτηση πέρασε στην οικονομία και στο πακέτο που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθέτησε το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο στο 1 δισ. ευρώ και ενδεχομένως λίγο παραπάνω, σημειώνοντας ότι το τελικό ύψος των παρεμβάσεων συνδέεται με τα δημοσιονομικά δεδομένα και την οροφή δαπανών.



Ταυτόχρονα απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης πριν ακόμη ανακοινωθούν τα μέτρα. «Το ότι τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι “ψίχουλα” δείχνει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του ’80», είπε, στρέφοντας ειδικά τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ: «Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δίδαξε αυτή τη λογική, να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές».







«Όσο εφαρμόζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τόσο παρέλκουν διατάξεις σχετικά με το τεκμήριο», ανέφερε και συνέστησε αναμονή έως τις τελικές αποφάσεις: «Ας μη βιάζονται κάποιοι, να δούμε τελικά τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός».



Όπως είπε, όταν θεσπίστηκε το τεκμήριο το 2023 δεν ήταν μια απομονωμένη παρέμβαση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, από την οποία το Δημόσιο εισπράττει πλέον περίπου 2 δισ. ευρώ περισσότερα τον χρόνο από χρήματα που προηγουμένως έμεναν αδήλωτα. Υπενθύμισε επίσης τη μείωση του φόρου εισοδήματος, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για φυσικά πρόσωπα, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις και τις συνολικά 83 μειώσεις φόρων, για να καταλήξει:



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Απάντηση Μαρινάκη σε Παππά για το χρέος: «Δύο μεγάλα ψέματα σε μία ανακοίνωση» Σε υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση στον Νίκο Παππά για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. «Δύο μεγάλα ψέματα μέσα σε μία ανακοίνωση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πρώτο, όπως ανέφερε, είναι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή και να τα διαθέσει σε παροχές.



«Η αποπληρωμή του χρέους αποτελεί μία ταμειακή συναλλαγή και όχι μία δημοσιονομική, αφού αποπληρώνει μελλοντικές υποχρεώσεις της χώρας. Άρα δεν υπολογίζεται στις οροφές δαπανών. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορεί να τα δώσει σε παροχές. Απαγορεύεται να το κάνει», είπε.



Ως δεύτερο «ψέμα» χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ότι η πρόωρη αποπληρωμή κοστίζει περισσότερο στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή εξοικονομεί περίπου 370 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με το όφελος να φτάνει, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα 2,6 δισ. ευρώ.

Στην απαίτηση τηςνα υπάρχει ενημέρωση της Τουρκίας για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεσηαπάντησε οξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και τοκαι ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό.«Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς σε ό,τι αφορά την έρευνα και το καλώδιο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τους κανόνες αυτούς», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παράλληλα επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου.«Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα, να προχωρήσει αυτό το έργο που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται και αναλογεί για την πρόοδό του», ανέφερε.Από τα ελληνοτουρκικά η συζήτηση πέρασε στην οικονομία και στο πακέτο που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθέτησε το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο στο 1 δισ. ευρώ και ενδεχομένως λίγο παραπάνω, σημειώνοντας ότι το τελικό ύψος των παρεμβάσεων συνδέεται με τα δημοσιονομικά δεδομένα και την οροφή δαπανών.Ταυτόχρονα απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης πριν ακόμη ανακοινωθούν τα μέτρα. «Το ότι τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι “ψίχουλα” δείχνει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του ’80», είπε, στρέφοντας ειδικά τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ: «Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δίδαξε αυτή τη λογική, να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές».Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπάρχει και μια αντίφαση στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης: από τη μία ζητούν περισσότερα μέτρα και από την άλλη καταγγέλλουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων που επιτρέπει τη χρηματοδότησή τους. Ο Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το τι ακριβώς θα ανακοινωθεί για τα τεκμήρια, συνδέοντας τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης με την απόδοση των υπόλοιπων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.«Όσο εφαρμόζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τόσο παρέλκουν διατάξεις σχετικά με το τεκμήριο», ανέφερε και συνέστησε αναμονή έως τις τελικές αποφάσεις: «Ας μη βιάζονται κάποιοι, να δούμε τελικά τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός».Όπως είπε, όταν θεσπίστηκε το τεκμήριο το 2023 δεν ήταν μια απομονωμένη παρέμβαση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, από την οποία το Δημόσιο εισπράττει πλέον περίπου 2 δισ. ευρώ περισσότερα τον χρόνο από χρήματα που προηγουμένως έμεναν αδήλωτα. Υπενθύμισε επίσης τη μείωση του φόρου εισοδήματος, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για φυσικά πρόσωπα, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις και τις συνολικά 83 μειώσεις φόρων, για να καταλήξει:«Μια κυβέρνηση κρίνεται για την ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται στα δεδομένα και να μην είναι δογματική. Αν ένας πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν είναι δογματικός, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».Σε υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση στον Νίκο Παππά για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. «Δύο μεγάλα ψέματα μέσα σε μία ανακοίνωση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πρώτο, όπως ανέφερε, είναι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή και να τα διαθέσει σε παροχές.«Η αποπληρωμή του χρέους αποτελεί μία ταμειακή συναλλαγή και όχι μία δημοσιονομική, αφού αποπληρώνει μελλοντικές υποχρεώσεις της χώρας. Άρα δεν υπολογίζεται στις οροφές δαπανών. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορεί να τα δώσει σε παροχές. Απαγορεύεται να το κάνει», είπε.Ως δεύτερο «ψέμα» χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ότι η πρόωρη αποπληρωμή κοστίζει περισσότερο στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή εξοικονομεί περίπου 370 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με το όφελος να φτάνει, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα 2,6 δισ. ευρώ.



Η απάντηση Μαρινάκη στην Κουφονικολάκου «Υπάρχει ένα όριο στο θράσος και στην τσίπα». Με αυτή τη φράση ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στη Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις πρόσφατες γυναικοκτονίες και τη «θεσμική αδράνεια» που καταλογίζει στην Πολιτεία.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν περιορίστηκε, όμως, στην υπεράσπιση όσων έχει κάνει η κυβέρνηση. Απευθύνθηκε προσωπικά στην εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, θυμίζοντας ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα ήταν Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και της έθεσε ένα ευθέως πολιτικό ερώτημα: πώς συμβιβάζεται η σημερινή καταγγελία περί «θεσμικής αδράνειας» με όσα είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση Τσίπρα στον Ποινικό Κώδικα;



Πριν περάσει στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στην κριτική με τα στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο το 2025, όπως είπε, η ΕΛ.ΑΣ. διαχειρίστηκε 22.875 περιστατικά, ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2026 είχαν καταγραφεί 12.373.



Αναφέρθηκε στα 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, στην πανελλαδική επέκταση του Panic Button, στους 20 ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, στα 44 συμβουλευτικά κέντρα και στη Γραμμή SOS 15900.



Ο Ποινικός Κώδικας επί Τσίπρα Στη συνέχεια ήρθε η απάντηση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το πλαίσιο για την ανθρωποκτονία από ισόβια έγινε «ισόβια ή μέχρι δεκαπέντε χρόνια κάθειρξη».



Αναφέρθηκε ακόμη στη μείωση του ανώτατου ορίου για τον ομαδικό βιασμό από 20 σε 15 χρόνια και του κατώτατου ορίου κάθειρξης για την εμπορία ανθρώπων από 10 σε 5 έτη, αλλά και σε αλλαγές που, όπως είπε, αφορούσαν συνολικά βαριά αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.



Και επέστρεψε στην Κουφονικολάκου και στα στελέχη της ΕΛΑΣ με το ερώτημα: «Συμφωνούν οι κυρίες και οι κύριοι της ΕΛΑΣ με όσα είχε κάνει πριν από επτά χρόνια ο πρόεδρός τους;». Αν συμφωνούν, είπε, θεωρεί «μεγάλο θράσος» να εκδίδουν σήμερα τέτοιες ανακοινώσεις. Αν διαφωνούν, τους κάλεσε να το πουν δημόσια.



«Εάν δεν συμφωνούν, τότε να βγουν να το πουν και να καταγγείλουν τον κύριο Τσίπρα», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τους, πριν «κουνήσουν το δάκτυλο» στην κυβέρνηση, να απαντήσουν για τις επιλογές της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 26.08.2026, 13:44