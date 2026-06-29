Αποχώρησε και ο Μιχάλης Χουρδάκης από το κόμμα Κασσελάκη: «Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε»

«Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά» λέει ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημοκράτες και ανεξάρτητος βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης