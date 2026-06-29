Αποχώρησε και ο Μιχάλης Χουρδάκης από το κόμμα Κασσελάκη: «Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε»
Αποχώρησε και ο Μιχάλης Χουρδάκης από το κόμμα Κασσελάκη: «Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε»
«Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά» λέει ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημοκράτες και ανεξάρτητος βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
Την αποχώρησή του από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη ανακοίνωσε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης, ένα 24ωρο μετά την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη.
Σε ανάρτησή του ο καθηγητής κ. Χουρδάκης σημειώνει ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και συμπληρώνει: «Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή».
Ο κ. Χουρδάκης είναι γιατρός και είχε εκλεγεί βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης στις κάλπες του Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας. Τον Οκτώβριο του 2023 ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε την ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου μέχρι πρότινος.
Η δήλωση του καθηγητή Μιχάλη Χουρδάκη, Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης
«Πριν λίγο υπέβαλα την παραίτησή μου από τους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-Προοδευτικό Κέντρο».
Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη και όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτό το διάστημα, παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Οι κοινές προσπάθειες και οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της πολιτικής μου διαδρομής και τις αντιμετωπίζω με σεβασμό.
Πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς την ανάγκη να ακυρώνεις ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκες.
Η πολιτική συνέπεια δεν χρειάζεται κατηγόριες για να είναι αληθινή. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ήταν και παραμένει σταθερή: με θεσμικότητα, σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.
Με αυτές τις αρχές συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και την πιο σταθερή πυξίδα της δημόσιας πορείας μου».
Σε ανάρτησή του ο καθηγητής κ. Χουρδάκης σημειώνει ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και συμπληρώνει: «Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή».
Ο κ. Χουρδάκης είναι γιατρός και είχε εκλεγεί βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης στις κάλπες του Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας. Τον Οκτώβριο του 2023 ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε την ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου μέχρι πρότινος.
Η δήλωση του καθηγητή Μιχάλη Χουρδάκη, Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης
«Πριν λίγο υπέβαλα την παραίτησή μου από τους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-Προοδευτικό Κέντρο».
Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη και όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτό το διάστημα, παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Οι κοινές προσπάθειες και οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της πολιτικής μου διαδρομής και τις αντιμετωπίζω με σεβασμό.
Πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς την ανάγκη να ακυρώνεις ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκες.
Η πολιτική συνέπεια δεν χρειάζεται κατηγόριες για να είναι αληθινή. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ήταν και παραμένει σταθερή: με θεσμικότητα, σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.
Με αυτές τις αρχές συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και την πιο σταθερή πυξίδα της δημόσιας πορείας μου».
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