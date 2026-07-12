Έγραψαν «θάνατο στη ΝΔ, γκαζάκια στα σπίτια σας» στο σπίτι και το γραφείο της Βολουδάκη - Μαρινάκης: Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες
Έγραψαν «θάνατο στη ΝΔ, γκαζάκια στα σπίτια σας» στο σπίτι και το γραφείο της Βολουδάκη - Μαρινάκης: Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες
«Δεν με φοβίζουν, με εξοργίζει που υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα», γράφει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη
Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα της Κυριακής τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, σε μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας, έχουμε απέναντί μας εγκληματίες.
Σε ανάρτησή της στο facebook, η Σέβη Βολουδάκη αναφέρει:
«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου.
Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.
Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.
Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου.
Και δεν θα γίνει τώρα».
Οι δράστες έγραψαν και υποστηρικτικά μηνύματα για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα.
Σε ανάρτησή της στο facebook, η Σέβη Βολουδάκη αναφέρει:
«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου.
Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.
Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.
Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου.
Και δεν θα γίνει τώρα».
Οι δράστες έγραψαν και υποστηρικτικά μηνύματα για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα.
Το μήνυμα πως «αυτό δεν πρόκειται να περάσει» και πως περιμένει η επίθεση στο γραφείο και το σπίτι της, να καταδικαστεί από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, έστειλε η κ. Βολουδάκη μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Σέβη Βολουδάκη: Αυτό δεν πρόκειται να περάσει
«Οι γνωστοί άνανδροι θρασύδειλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Ανάμεσα στα συνθήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορας. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Όσες προσπάθειες και να κάνουν ούτε θα φοβηθούμε ούτε θα σταματήσω να προσπαθώ και να κάνω ό,τι κάνω μέχρι σήμερα. Έγινε τα ξημερώματα. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη. Η Αστυνομία έχει συλλέξει όλα τα στοιχεία. Περιμένω από όλο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει την επίθεση αυτή στο γραφείο μου. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μια φορά, την πρώτη φορά είχε γίνει κανονικά με γκαζάκια. Το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν μέχρι την πόρτα του σπιτιού» ανέφερε μεταξύ άλλων η Σέβη Βολουδάκη.
Μαρινάκης: Έχουμε απέναντί μας εγκληματίεςΣε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» και «ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας», χαρακτηρίζοντας όσους ευθύνονται «εγκληματίες». Όπως τόνισε, η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια μίσους «δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες» και πως η μόνη απάντηση είναι η καταδίκη.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συσχέτιση των συνθημάτων με την πρόσφατη εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «εργαλειοποίησης μιας δολοφονικής επίθεσης» με στόχο να σπαρθεί νέο μίσος και να απειληθούν ζωές ανθρώπων. Σημείωσε ότι όποιος ανέχεται ή σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα «αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη».
Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την «απόλυτη εμπιστοσύνη» της κυβέρνησης στις αρχές για τη σύλληψη των δραστών, τονίζοντας πως «η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους» και πως όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία «θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους». Έκλεισε την ανακοίνωσή του σημειώνοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας, ενώ η στοχοποίηση ανθρώπων λόγω πολιτικής ταυτότητας είναι «η άρνησή της» — και πως όταν η λέξη «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, «η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».
Ολόκληρη η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου ΜαρινάκηΌταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.
Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.
Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.
Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.
Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».
Η δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη«Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα.
Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας.
Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε.
Δεν είναι «Άγνωστοι». Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν.
Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους «συντρόφους» τους, έτσι θα βρει και αυτούς».
Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, ο φόβος δεν θα περάσει»
Τη στήριξή της στη Σέβη Βολουδάκη εξέφρασε με ανάρτησή της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζοντας πως η στάση και η πορεία της αποτελούν παράδειγμα αντοχής και αξιοπρέπειας απέναντι σε επιθέσεις και απειλές.
Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στο ήθος και τη διαδρομή της Σέβης Βολουδάκη, υπογραμμίζοντας ότι «δεν λυγίζει από θρασύδειλους που κρύβονται στο σκοτάδι».
«Η Σέβη Βολουδάκη έχει αποδείξει με τη διαδρομή της, το ήθος της και την καθημερινή της μάχη ότι δεν λυγίζει από θρασύδειλους που κρύβονται στο σκοτάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή της προς τη Σέβη Βολουδάκη, σημειώνοντας: «Σέβη, είμαστε όλοι δίπλα σου. Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, ο φόβος δεν θα περάσει».
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