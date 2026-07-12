Έγραψαν «θάνατο στη ΝΔ, γκαζάκια στα σπίτια σας» στο σπίτι και το γραφείο της Βολουδάκη - Μαρινάκης: Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες

«Δεν με φοβίζουν, με εξοργίζει που υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα», γράφει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη