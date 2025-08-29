Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν ξανά το πολιτικό της γραφείο - «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»
Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν ξανά το πολιτικό της γραφείο - «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Έγραψαν συνθήματα έξω από το πολιτικό της γραφείο, με τη βουλευτή της ΝΔ να απαντά από τη Βουλή

Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν, τόνισε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, καταγγέλλοντας βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα και αναγραφή συνθημάτων ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι' αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το πολιτικό γραφείο - Τι λέει η Σέβη Βολουδάκη


Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.

