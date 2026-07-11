ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς Παύλος Πολάκης Ρένα Δούρου

ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!

Αναβολή της συνόδου της ΚΕ ανακοίνωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, αλλά  μέλη του Οργάνου εμφανίστηκαν στο ξενοδοχείο Wyndham, στο Μεταξουργείο, έχοντας προηγουμένως κλείσει αίθουσα για να συνεδριάσουν

ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!
Γεωργία Σαδανά
UPD: 44 ΣΧΟΛΙΑ
Με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέσω zoom υποστηρίζουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ότι πέτυχαν να έχουν απαρτία και ετοιμάζονται να συνεδριάσουν στο ξενοδοχείο  Wyndham, στο Μεταξουργείο. Υπενθυμίζεται ότι η Αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα για να ορίσουν αυτά νέα συνεδρίαση της ΚΕ. 

Πριν από λίγο, ο Μάρκος Χατζησάββας, ένας από τους «υπαρχηγούς» του Παύλου Πολάκη, έκανε την εξής ανάρτηση μέσα από την αίθουσα: 

ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!


Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί στήθηκε η «πλάτη» της εξέδρας των ομιλητών με το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ.



Παράλληλα έχει στηθεί και η γραμματεία προκειμένου όσοι προσέρχονται να πάρουν το απαραίτητο καρτελάκι συμμετοχής στη διαδικασία.

Κλείσιμο


Από νωρίς στο ξενοδοχείο βρέθηκαν μέλη της ΚΕ όπως ο Νίκος Παππάς, ο Φώτης Κουβέλης και ο Στέλιος Παππάς κ.α. ενώ λίγο μετά τις 11 έφτασε στον χώρο και ο Παύλος Πολάκης




ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!
Νίκος Παππάς
ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!
Φώτης Κουβέλης και Στέλιος Παππάς
ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!
ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!
Τα καρτελάκια για τη συμμετοχή στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
Γεωργία Σαδανά
UPD: 44 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης