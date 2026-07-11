ΣΥΡΙΖΑ: Απαρτία μέσω... zoom για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε η τριάδα Πολάκη, Δούρου, Παππά!

Wyndham, στο Μεταξουργείο. Υπενθυμίζεται ότι

Κλείσιμο

Με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέσω zoom υποστηρίζουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ότι πέτυχαν να έχουν απαρτία και ετοιμάζονται να συνεδριάσουν στο ξενοδοχείοη Αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα για να ορίσουν αυτά νέα συνεδρίαση της ΚΕ.Πριν από λίγο, ο Μάρκος Χατζησάββας, ένας από τους «υπαρχηγούς» του Παύλου Πολάκη, έκανε την εξής ανάρτηση μέσα από την αίθουσα:Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί στήθηκε η «πλάτη» της εξέδρας των ομιλητών με το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ.Παράλληλα έχει στηθεί και η γραμματεία προκειμένου όσοι προσέρχονται να πάρουν το απαραίτητο καρτελάκι συμμετοχής στη διαδικασία.Από νωρίς στο ξενοδοχείο βρέθηκαν μέλη της ΚΕ όπως ο Νίκος Παππάς, ο Φώτης Κουβέλης και ο Στέλιος Παππάς κ.α. ενώ λίγο μετά τις 11 έφτασε στον χώρο και ο Παύλος Πολάκης