Η μεταρρύθμιση για τη διαχείριση υδάτων στο επίκεντρο της συνάντησης Παπασταύρου με Βουλευτές της ΝΔ

Τις επόμενες μέρες πρόκειται να εισαχθεί στη Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, με κεντρικό άξονα τη συνένωση 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ