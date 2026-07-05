Καρυστιανού: Το ΝΑΤΟ είναι δήθεν ουδέτερο, γέρνει την πλάστιγγα προς την Τουρκία, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε μέτρο από την εδαφική της κατάσταση, ούτε τα κυριαρχικά της δικαιώματα, είπε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»





«Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση ακριβώς γιατί το θέμα, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, σαν πολίτες αυτής της χώρας» ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος, προλογίζοντας την εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα. «Τα εθνικά μας θεωρώ ότι βρίσκονται στην πιο καίρια στιγμή, ή τώρα θα γίνουν κάποια πράγματα ή θα χάσουμε σημαντικά και η Ελλάδα θα υποβαθμιστεί» συνέχισε στον χαιρετισμό της η κυρία Καρυστιανού.







Δείτε την εκδήλωση:





Η πλάστιγγα προς την Τουρκία Απαντώντας αναφορικά με την συμμετοχή της Ελλάδας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, χρησιμοποίησαν τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας. Σε αυτό μαζί σας. Είμαστε στο ΝΑΤΟ και θα κάνουμε αυτό... Γι' αυτό δεν φταίει το ΝΑΤΟ απαραίτητα».



Και συνέχισε, λέγοντας πως «το ΝΑΤΟ, το οποίο φυσικά πολλές φορές προσπαθώντας να κρατήσει δήθεν μια θέση ουδετερότητας, λέγοντας ότι τα ελληνοτουρκικά είναι ενοχλητικές διμερείς διαφωνίες, γέρνει την πλάστιγγα προς την Τουρκία. Μαζί σας σε αυτό. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε».



«Αλλά το θέμα λοιπόν είναι τι κάνει η Αθήνα και η Αθήνα δεν το κάνει αυτό» παρατήρησε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σχολιάζοντας ακόμη πως «η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία, η Τουρκία απειλεί, εκβιάζει, χρησιμοποιεί τη γεωπολιτική της αξία, μετατρέπει τον αναθεωρητισμό της σε συμμαχικό ρόλο».



Κλείσιμο αξιοποιώντας βέβαια συμμαχίες υπέρ ημών. Δεν μας φταίει το ΝΑΤΟ, δεν μας φταίει η Ευρώπη και εμείς είμαστε τέλειοι» δήλωσε η κυρία Καρυστιανού, καταλήγοντας πως «όχι, εμείς φταίμε διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και νομίζω ότι στο κοντινό μέλλον τα πράγματα θα αλλάξουν».



Ανοίγοντας τον κύκλο των «ανεξάρτητων ομιλητών», «είμαστε σε έναν εντελώς νέο κόσμο» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων για το διεθνές σύστημα, παρατηρώντας πως αυτά που κάνει η προσπαθεί να κάνει η Τουρκία σε εμάς θα έχουν απήχηση σε όλο το διεθνές σύστημα.



Ο ίδιος, ωστόσο, παρατήρησε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ηγετικών ομάδων «λειτουργούν ως σκωληκοειδής απόφυση του ξένου παράγοντα» και χαρακτήρισε υπαρξιακό εχθρό την Τουρκία. Η Ελλάδα δε χρειάζεται απλώς ένα νέο κόμμα, χρειάζεται ένα νέο πολιτικό σύστημα, τόνισε ο κ. Γρίβας, καλωσορίζοντας ως πολίτης την νέα πολιτική προσπάθεια της Μαρίας Καρυστιανού.



«Θα πρότεινα στον σημερινό Έλληνα πρωθυπουργό να διασφαλίσει τα σύνορα της Ελλάδος» στην επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ισχυρίστηκε η Κέρη Μαυρομμάτη, δρ. εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας συγγραφέας και νομικός, ενώ ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα θέτει θέμα αλλαγής συνόρων, όπως η ίδια ανέφερε, προτείνοντας η να καταγγείλει την Τουρκία στο Συμβούλιο Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΕ, αλλά και «να επεκτείνει η Ελλάδα στα 12 χωρικά μίλια τώρα, αν όχι σε όλο το Αιγαίο τουλάχιστον στα Δωδεκάνησα».



Με αναφορές σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση και αιχμές για τον σημερινό ρόλο του ΝΑΤΟ σε σχέση με τα εθνικά θέματα, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Εθνικά θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ: 52 χρόνια μετά το Πραξικόπημα στην Κύπρο», που διοργάνωσε η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.«Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση ακριβώς γιατί το θέμα, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, σαν πολίτες αυτής της χώρας» ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος, προλογίζοντας την εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα. «Τα εθνικά μας θεωρώ ότι βρίσκονται στην πιο καίρια στιγμή, ή τώρα θα γίνουν κάποια πράγματα ή θα χάσουμε σημαντικά και η Ελλάδα θα υποβαθμιστεί» συνέχισε στον χαιρετισμό της η κυρία Καρυστιανού.«Ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να ενωθούμε και πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά με μία φωνή, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε μέτρο από την εδαφική της κατάσταση» πρόσθεσε και κατέληξε: «Και ούτε τα κυριαρχικά της δικαιώματα».Απαντώντας αναφορικά με την συμμετοχή της Ελλάδας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, χρησιμοποίησαν τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας. Σε αυτό μαζί σας. Είμαστε στο ΝΑΤΟ και θα κάνουμε αυτό... Γι' αυτό δεν φταίει το ΝΑΤΟ απαραίτητα».Και συνέχισε, λέγοντας πως «το ΝΑΤΟ, το οποίο φυσικά πολλές φορές προσπαθώντας, λέγοντας ότι τα ελληνοτουρκικά είναι ενοχλητικές διμερείς διαφωνίες,. Μαζί σας σε αυτό. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε».«Αλλά το θέμα λοιπόν είναι τι κάνει η Αθήνα και η Αθήνα δεν το κάνει αυτό» παρατήρησε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σχολιάζοντας ακόμη πως «η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία, η Τουρκία απειλεί, εκβιάζει, χρησιμοποιεί τη γεωπολιτική της αξία, μετατρέπει τον αναθεωρητισμό της σε συμμαχικό ρόλο».«Αν η Ελλάδα θέλει να προστατέψει τα δικαιώματά της και την κυριαρχία της πρέπει να το κάνει η ίδια,. Δεν μας φταίει το ΝΑΤΟ, δεν μας φταίει η Ευρώπη και εμείς είμαστε τέλειοι» δήλωσε η κυρία Καρυστιανού, καταλήγοντας πως «όχι, εμείς φταίμε διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και νομίζω ότι στο κοντινό μέλλον τα πράγματα θα αλλάξουν».Ανοίγοντας τον κύκλο των «ανεξάρτητων ομιλητών», «είμαστε σε έναν εντελώς νέο κόσμο» ανέφερε ο, καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων για το διεθνές σύστημα, παρατηρώντας πως αυτά που κάνει η προσπαθεί να κάνει η Τουρκία σε εμάς θα έχουν απήχηση σε όλο το διεθνές σύστημα.Ο ίδιος, ωστόσο, παρατήρησε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ηγετικών ομάδων «λειτουργούν ως σκωληκοειδής απόφυση του ξένου παράγοντα» και χαρακτήρισε υπαρξιακό εχθρό την Τουρκία. Η Ελλάδα δε χρειάζεται απλώς ένα νέο κόμμα, χρειάζεται ένα νέο πολιτικό σύστημα, τόνισε ο κ. Γρίβας, καλωσορίζοντας ως πολίτης την νέα πολιτική προσπάθεια της Μαρίας Καρυστιανού.«Θα πρότεινα στον σημερινό Έλληνα πρωθυπουργό να διασφαλίσει τα σύνορα της Ελλάδος» στην επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ισχυρίστηκε η, δρ. εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας συγγραφέας και νομικός, ενώ ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα θέτει θέμα αλλαγής συνόρων, όπως η ίδια ανέφερε, προτείνοντας η να καταγγείλει την Τουρκία στο Συμβούλιο Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΕ, αλλά και «να επεκτείνει η Ελλάδα στα 12 χωρικά μίλια τώρα, αν όχι σε όλο το Αιγαίο τουλάχιστον στα Δωδεκάνησα».

Ακολούθως, ο Περικλής Νεάρχου, πρέσβης επί τιμή απαρίθμησε ως μικρότερο πρόβλημα τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, προτάσσοντας ως μεγαλύτερο πρόβλημα το δημογραφικό και την αλλαγή πληθυσμού που υφέρπει, όπως είπε.



Ο ίδιος άσκησε κριτική στις δράσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αφού θα «έχουμε και την Τουρκία μέσα», όπως τόνισε. «Η στρατηγική αποτυχία των αμερικανών η θεαματική να επιβάλουν συνθηκολόγηση στο Ιράν» ευθύνεται, κατά τον κ. Νεάρχου που «η Τουρκία ανέπνευσε», εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι σιωπά και προτείνοντας «αμέσως επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα και κηρύσσουμε την ΑΟΖ».



Την αποχώρηση «εδώ και τώρα των κατοχικών στρατευμάτων της Κύπρου» ζήτησε, ανάμεσα στις τοποθετήσεις, ο δυντονιστής της εκδήλωσης καθηγητής ΕΚΠΑ Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.



Κατά τον Δημήτρη Κυπριώτη, στρατηγό ε.α. «η Σύνοδος του ΝΑΤΟ μας βάζει χωροφύλακα την Τουρκία στο Αιγαίο», όπως είπε, ενώ αναφερόμενος στη Ρωσία, «πρέπει να έχει εχθρός. Πως θα έχει το ΝΑΤΟ υπόσταση αν δεν υπάρχει εχθρός;», διερωτήθηκε. Ο ίδιος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την στάση της απέναντι στη Ρωσία, λέγοντας πως «να τη δείχνεις και ως εχθρό; ειναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε η κυβέρνηση» και πρόσθεσε πως «ηττήθηκε, να μην ντρεόμαστε να το λέμε, ηττήθηκε η υπερδύναμη από το Ιράν» για τις ΗΠΑ. «Εμείς απέναντι στη γαλάζια πατρίδα απαντάμε με τη θαλάσσια κυριαρχία" αντέτεινε, προτείνοντας «τα 12 μίλια παντού».



«Εγώ πιστεύω ότι χωρίς το ΝΑΤΟ και την Αμερική η Τουρκία θα ήταν τίποτα σήμερα» υποστήριξε ο Βασίλης Φούσκας, Καθηγητής Διεθν. Πολιτικής και Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Ανατ. Λονδίνου, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ επιθυμούσαν πάντα την επίλυση του Κυπριακού σε κλειστές συναντήσεις. Ο ίδιος σημείωσε ότι «επικρατεί η ενδοτικότητα» στην ελληνική περίπτωση, όπως και ότι «η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ είναι σε υποχώρηση».



Τέλος, για μετατροπή της χώρας μας «σε μπροστινό του κράτους του Ισραήλ» έκανε λόγο ο Σωτήρης Μητραλέξης, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Όπως ισχυρίστηκε, «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με ιδιοκτήτη», ενώ συνέχισε λέγοντας πως τι να βγείς από κάτι που είναι ήδη νεκρό, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη Βορειοατλαντική συμμαχία.