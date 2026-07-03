Συντάξεις χηρείας: Ποιοι «γλιτώνουν» την απώλεια έως 560 ευρώ, ποιοι θα δουν τις συντάξεις να διπλασιάζονται τον Σεπτέμβριο

Πάνω από 200.000 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας ωφελούνται από τη ρύθμιση που θα φέρει εντός του Ιουλίου στη Βουλή η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως με την οποία καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Οι χιλιάδες συνταξιούχοι χηρείας βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας και αμφιβολίας με την απειλή των περικοπών να επικρέμεται επί 6 χρόνια πάνω από το κεφάλι τους. Η ρύθμιση δίνει τέλος στην αγωνία τους ξεκαθαρίζοντας ότι καταργείται η διάταξη που προέβλεπε περικοπές ενώ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η απόφαση του ΣτΕ που καταργούσε τη μία εθνική σύνταξη σε περίπτωση συσσώρευσης δύο εθνικών συντάξεων.

Μάλιστα οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του δημοσίου που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020, θα δουν άμεσα (πιθανόν από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου) η σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δηλαδή αν μια συνταξιούχος που ελάμβανε σύνταξη χηρείας 800 ευρώ , είχε υποστεί επί 6 χρόνια περικοπές και ελάμβανε μόλις 446 ευρώ ,που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χηρείας, από το Σεπτέμβριο θα λαμβάνει και πάλι 800 ευρώ

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους εν λόγω συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν ότι συνιστά αδικία και άνιση μεταχείριση

1. Καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στο Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους, που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό στην περίπτωση που εργάζονται η έχουν και δική τους σύνταξη (από ίδιο δικαίωμα).

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή

3. Προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξ ιδίου δικαιώματος,

Έτσι για παράδειγμα μια συνταξιούχος χηρείας λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα 500 ευρώ και σύνταξη χηρείας 700 ευρώ. Μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχανε με την περικοπή που προβλέπεται 254 ευρώ και η σύνταξή της θα περιοριζόταν στα 446 που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χηρείας. Παράλληλα αν εφαρμοζόταν η απόφαση του ΣτΕ που καταργούσε τη μία εθνική σύνταξη θα έχανε άλλα 312 ευρώ, σύνολο 560 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε η Υπουργός, «αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας το επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%».

• 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Αυτοί πως ωφελούνται;

- Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή

- δεν θα οφείλουν πλέον στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά

- Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης.

• Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτοί πως ωφελούνται;

- Αυτοί από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χηρείας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35 στο 70%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι , από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης (σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου) θα δουν να αυξάνεται η σύνταξή τους κατά 50 % .

Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής

• 122.000 λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις (μια από δικό τους δικαίωμα και μία από σύνταξη χηρείας). Με βάση αυτά που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ αυτοί θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της δεύτερης εθνικής από την χηρεία (για την ακρίβεια το 70% μιας εθνικής σύνταξης δηλαδή 312 ευρώ μέση περικοπή)

Σημειώνουμε ότι κάποιοι θα είχαν διπλή περικοπή και από τη δεύτερη εθνική και από την περικοπή του 50% στην τριετία.

Θυμίζουμε ότι με πρόσφατη απόφασή του το ΣτΕ ερμηνεύοντας τον «νόμο Κατρούγκαλου» – έκρινε ότι δεν μπορούν σωρευτικά να καταβάλλονται περισσότερες της μίας εθνικές συντάξεις για κάθε συνταξιούχο. Παράλληλα «αγκάθι» παρέμενε το ενδεχόμενο περικοπής του 50% της σύνταξης χηρείας του ιδιωτικού τομέα σε περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται η λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα , περικοπή που έχει ωστόσο εφαρμοστεί στο δημόσιο και τον ΟΓΑ από το 2020.

Η κα Κεραμέως υπενθύμισε ότι η υπεραπόδοση που πέτυχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρυσι, σε σχέση με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 800 εκ. περίπου, επέτρεψε να κατευθυνθεί σημαντικό μέρος του μερίσματος στη μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/26 και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, ένα αίτημα πολλών χρόνων.