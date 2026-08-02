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Masters Μόντρεαλ: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Ράις σε 74 λεπτά και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό
Masters Μόντρεαλ: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Ράις σε 74 λεπτά και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό
Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 6-3, 6-4 του Καναδού και πήρε το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να δώσει προκριματικό αγώνα προκειμένου να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ κι έφθασε στον στόχο του επικρατώντας επί του Καναδού, Κίγκαν Ράις με 6-3, 6-4 σε 74 λεπτά
Ο Έλληνας παίκτης ελάχιστα προβληματίστηκε απέναντι στον 20χρονο Ράις (Νο.831) και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον 1ο γύρο. Παρότι είχε χαμηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς, ο Τσιτσιπάς μόλις μια φορά κλήθηκε να αντιμετωπίσει break point, τελειώνοντας τον αγώνα με 19 winners, αλλά και 23 αβίαστα λάθη, που δεν του στοίχισαν.
Ο Τσιτσιπάς στα δύο πρώτα service games και μετά το 30-30 βρήκε τις λύσεις για να κάνει το 1-0 και το 2-1. Αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 15-40, στην 1η ευκαιρία έφθασε στο break point για το 3-1 και με άνεση έγινε το 4-1.
Ο Έλληνας παίκτης στο 6ο game σπατάλησε τέσσερα συνολικά break points (0-40 και αβαντάζ), με τον Ράις να μειώνει σε 4-2.
O Tσιτσιπάς χωρίς να κινδυνέψει έκλεισε το 7o game για το 5-2 και παρά τα δύο διπλά λάθη που υπέπεσε στο 9ο game, κατέκτησε άνετα το 1ο σετ με 6-3.
Το πρώτο διπλό λάθος από τον Ράις, έφερε break για τον Τσιτσιπά στο εναρκτήριο game του 2ου σετ και διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 2-0.
Ο Ράις βρήκε την 1η ευκαιρία για break στο 4ο game (30-40), όμως ο Τσιτσιπάς απέφυγε τον κίνδυνο (3-1). Με love game o Tσιτσιπάς διατήρησε το προβάδισμα (4-2), ο Ράις με δύο διαδοχικά love games μείωσε σε 4-3 και 5-4, όμως ο Τσιτσιπάς σερβίροντας έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.
Ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό θα γίνει γνωστός μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών.Οι αναμετρήσεις του κυρίως ταμπλό του Masters του Μόντρεαλ αρχίζουν την Κυριακή 2 Αυγούστου.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Έλληνας παίκτης ελάχιστα προβληματίστηκε απέναντι στον 20χρονο Ράις (Νο.831) και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον 1ο γύρο. Παρότι είχε χαμηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς, ο Τσιτσιπάς μόλις μια φορά κλήθηκε να αντιμετωπίσει break point, τελειώνοντας τον αγώνα με 19 winners, αλλά και 23 αβίαστα λάθη, που δεν του στοίχισαν.
Today's qualis winner in Montreal Quebec Canada— TennisNews (@TennisMediaHype) August 1, 2026
Stefanos Tsitsipas 🔥💙💜👏
August 1, 2026
Canadian Open ATP Masters 1000 tennis tournament
Road to the #USOpen#Stef #Tsitsi #Greek #NBO26 pic.twitter.com/e03kmM8DjE
Ο Τσιτσιπάς στα δύο πρώτα service games και μετά το 30-30 βρήκε τις λύσεις για να κάνει το 1-0 και το 2-1. Αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 15-40, στην 1η ευκαιρία έφθασε στο break point για το 3-1 και με άνεση έγινε το 4-1.
Ο Έλληνας παίκτης στο 6ο game σπατάλησε τέσσερα συνολικά break points (0-40 και αβαντάζ), με τον Ράις να μειώνει σε 4-2.
O Tσιτσιπάς χωρίς να κινδυνέψει έκλεισε το 7o game για το 5-2 και παρά τα δύο διπλά λάθη που υπέπεσε στο 9ο game, κατέκτησε άνετα το 1ο σετ με 6-3.
Το πρώτο διπλό λάθος από τον Ράις, έφερε break για τον Τσιτσιπά στο εναρκτήριο game του 2ου σετ και διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 2-0.
Ο Ράις βρήκε την 1η ευκαιρία για break στο 4ο game (30-40), όμως ο Τσιτσιπάς απέφυγε τον κίνδυνο (3-1). Με love game o Tσιτσιπάς διατήρησε το προβάδισμα (4-2), ο Ράις με δύο διαδοχικά love games μείωσε σε 4-3 και 5-4, όμως ο Τσιτσιπάς σερβίροντας έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.
Ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό θα γίνει γνωστός μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών.Οι αναμετρήσεις του κυρίως ταμπλό του Masters του Μόντρεαλ αρχίζουν την Κυριακή 2 Αυγούστου.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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