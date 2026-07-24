Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους, στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση στο Χ
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή ρωσική επίθεση κατά του Προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών άλλων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.
«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία», προσθέτει.
Σημειώνεται ότι η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τη Λετονία, καθώς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να καταδικάζουν το χτύπημα, κάνοντας λόγο για επίθεση εναντίον αμάχων και διπλωματικής υποδομής.
Greece strongly condemns tdy’s Russian attack on the Latvian Honorary Consulate in Sloviansk which resulted in the tragic loss of human lives leaving many more injured.Our thoughts go to their families.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 24, 2026
We 🇬🇷 stand in full solidarity w/ Latvia 🇱🇻 & Ukraine 🇺🇦 #StandwithUkraine pic.twitter.com/LWOWhMdAdx
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι από το πλήγμα υπέστησαν ζημιές κατοικίες, οχήματα και το κτίριο όπου στεγάζεται το επίτιμο προξενείο της Λετονίας.
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These are the first moments after russian precision bombs hit Sloviansk, killing at least 5 people and injuring 9 others.— UNITED24 (@U24_gov_ua) July 24, 2026
The terrorist state continues to deliberately target civilian infrastructure and peaceful residents.
Help save Ukrainian lives:https://t.co/4Os08VprA0 pic.twitter.com/Cbk0BrRTEG
Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ οι επιχειρήσεις καταγραφής των ζημιών και παροχής βοήθειας στους τραυματίες συνεχίζονται.
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