Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΥΠΕΞ Ουκρανία επίθεση Ρωσία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Λετονία

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους, στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση στο Χ

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
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Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την ρωσική επίθεση που έγινε νωρίτερα στην πόλη Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας, κατά την οποία χτυπήθηκε το Προξενείο της Λετονίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. 

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή ρωσική επίθεση κατά του Προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών άλλων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τη Λετονία, καθώς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να καταδικάζουν το χτύπημα, κάνοντας λόγο για επίθεση εναντίον αμάχων και διπλωματικής υποδομής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι από το πλήγμα υπέστησαν ζημιές κατοικίες, οχήματα και το κτίριο όπου στεγάζεται το επίτιμο προξενείο της Λετονίας.

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Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ οι επιχειρήσεις καταγραφής των ζημιών και παροχής βοήθειας στους τραυματίες συνεχίζονται.
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