Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στο προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους, στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση στο Χ