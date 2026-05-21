Καραχάλιος κατά Καρυστιανού με... Μητσοτάκη ως «μάρτυρα υπεράσπισης εναντίον της Ζαχάροβα»: Με λάθος άνθρωπο τα βάλανε, λέει, απειλεί κι εκείνος με μήνυση
«Όχι μόνο θα χάσουν, όχι μόνο θα ανακαλέσουν, αλλά θα απολογούνται με "καρυστιανικά δάκρυα"» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο γνωστός επικοινωνιολόγος σε σειρά αναρτήσεών του στο Χ
«Το φαντάζεστε;» διερωτάται χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ. «Ζαχάροβα εναντίον πρωθυπουργού για ένα tweet». Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Χ, ο γνωστός επικοινωνιολόγος αφήνει να εννοηθεί ότι... δεν θα κάνει, ακόμα, μήνυση στην κυρία Καρυστιανού, που τον κατηγορεί ως «φυτευτό» του Μαξίμου, για να μην της... χαλάσει τη σημερινή «κινητοποίηση» για την ανακοίνωση του κόμματος. «Ας μην φοβάται το Αυτόφωρο... τόσα πούλμαν μίσθωσε» λέει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.
Δηλώνει, δε, αντισυστημικός, αποκρούει τις αιτιάσεις ότι είναι «διαπλεκόμενος» και προειδοποιεί με «αποδόμηση, που είναι ήδη case study σ' όλες τις σχολές Επικοινωνίας στη χώρα», τις «ανιστόρητες», όπως τις χαρακτηρίζει, Μαρία Καρυστιανού και τη στενή της συνεργάτιδα, Μαρία Γρατσία. «Όχι μόνο θα χάσουν, όχι μόνο θα ανακαλέσουν, αλλά θα απολογούνται με "καρυστιανικά δάκρυα", με λάθος άνθρωπο τα βάλανε» διαμηνύει.
Δείτε τα tweets του Νίκου Καραχάλιου:
Αντεπιθεση ΤΩΡΑ— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026
με μαρτυρα υπερασπισης εκπληξη !
Τον ιδιο τον Κυριακο Μητσοτακη..!
Το φανταζεστε?
Ζαχαροβα εναντιον Πρωθυπουργου
για ενα tweet..!
Οι δικηγοροι μου ετοιμασαν μηνυση
κατα της
κας Καρυστιανου.
Επιμενουν οτι ειναι απαραιτητο για την αμυνα μας
να αποδειξει "εντολη… pic.twitter.com/U6Wkn5BOyt
Μηνυση κατα της Καρυστιανου οτι ειμαι "φυτευτος" του Μαξιμου!— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026
Γελανε+οι πιο σκληροι #kyriakistas
(δικος μου αλλωστε αυτος ο νεολογισμος..)
Η ιδια με την εμμονη της θα το εκανε...
(Μνησικακια..;;;)
Εγω ακουω τις πιο ψυχραιμες φωνες
-κ οχι τους δικηγορους μου-
Προς το παρον..
Ας… pic.twitter.com/wqR7iVksSw
ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΙΣΜΟΣ— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026
Την ημερα που καλει τον κοσμο σε νεο ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΔΙΩΧΝΕΙ κοσμο με προωρο ΤΕΛΕΙΩΜΑ..
WARNING ⚠️ ❗️DANGER ⚠️❗️ pic.twitter.com/pbp2crx0yv
ΜΑΡΙΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ?— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026
Μηνυση σε εμενα ?
Οκ..θα χασεις πανηγυρικα
στο δικαστηριο!
Γιατι δεν τολμας να μηνυσεις
τον Αδωνι,
το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,
την ΚΟΝΤΡΑ news,
αλλα+μια σειρα αλλων εντυπων
+sites που λενε ή γραφουν
αναλογα πραγματα
ή θετουν πιεστικα ερωτηματα..?
Υγ.Σε ερωτω !
Δεν σε… pic.twitter.com/hzP3czqrBV
Διαπλεκομενος εγω?— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026
-ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ
Μητσοτακικος εγω?
-ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΓΩ
Συστημικος εγω?
-2 ολοκληρα βιβλια
+2.000 ωρες live συνεντευξεων την τελευταια 7ετια εναντιον καθε "Συστηματος"..!
Για καθε ανιστορητη ανοησια που εκστομιζει κ υπογραφει το 3δυμο
ΚΑΡΥ/ΑΥΓΕΡΙ/ΓΡΑΤΣΙ
υπαρχουν 10αδες… pic.twitter.com/qKsFxi7Peq
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ !!— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 21, 2026
Ο ΝΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ !!
Η Μαρια "βλεπει"
τον Νικο παντου !
Ακομη κ τωρα
"Φυτευτοι" του
"Φυτεουν" Φωτογραφιες του στα καρεκλακια της εκδηλωσης
στο Ολυμπιον..!!! pic.twitter.com/bEeVENTHlB
