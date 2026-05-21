Καραχάλιος κατά Καρυστιανού με... Μητσοτάκη ως «μάρτυρα υπεράσπισης εναντίον της Ζαχάροβα»: Με λάθος άνθρωπο τα βάλανε, λέει, απειλεί κι εκείνος με μήνυση
«Όχι μόνο θα χάσουν, όχι μόνο θα ανακαλέσουν, αλλά θα απολογούνται με "καρυστιανικά δάκρυα"» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο γνωστός επικοινωνιολόγος σε σειρά αναρτήσεών του στο Χ

Στην  αντεπίθεση περνά ο Νίκος Καραχάλιος, μετά τη μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού. Απαντώντας, μάλιστα, στον Θανάση Αυγερινό, που ζήτησε από τον εισαγγελέα να κλητεύσει ως μάρτυρα την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ο κ. Καραχάλιος λέει ότι μήνυση ετοίμασαν και οι δικοί του δικηγόροι, με μάρτυρα υπεράσπισης... τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη!
 
«Το φαντάζεστε;» διερωτάται χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ. «Ζαχάροβα εναντίον πρωθυπουργού για ένα tweet». Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Χ, ο γνωστός επικοινωνιολόγος αφήνει να εννοηθεί ότι... δεν θα κάνει, ακόμα, μήνυση στην κυρία Καρυστιανού, που τον κατηγορεί ως «φυτευτό» του Μαξίμου, για να μην της... χαλάσει τη σημερινή «κινητοποίηση» για την ανακοίνωση του κόμματος. «Ας μην φοβάται το Αυτόφωρο... τόσα πούλμαν μίσθωσε» λέει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Δηλώνει, δε, αντισυστημικός, αποκρούει τις αιτιάσεις ότι είναι «διαπλεκόμενος» και προειδοποιεί με «αποδόμηση, που είναι ήδη case study σ' όλες τις σχολές Επικοινωνίας στη χώρα», τις «ανιστόρητες», όπως τις χαρακτηρίζει, Μαρία Καρυστιανού και τη στενή της συνεργάτιδα, Μαρία Γρατσία. «Όχι μόνο θα χάσουν, όχι μόνο θα ανακαλέσουν, αλλά θα απολογούνται με "καρυστιανικά δάκρυα", με λάθος άνθρωπο τα βάλανε» διαμηνύει.

Δείτε τα tweets του Νίκου Καραχάλιου:

